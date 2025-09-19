Reinke Europe deschide porţile agriculturii de viitor cu un nou centru la Constanţa

Publicat la 19:08 19 Sep 2025 Modificat la 19:10 19 Sep 2025

Prin noul hug din judeţul Constanţa Reinke Europe consolidează rolul Dobrogei ca pol important al agriculturii europene.

Reinke Europe, lider global în sisteme de irigaţii, a deschis un nou hub în judeţul Constanţa, care va deservi pieţele din Europa şi Asia Centrală. Centrul oferă soluţii moderne pentru creşterea productivităţii agricole, fiind amplasat strategic – aproape de Portul Constanţa.

Inaugurarea noului sediu Reinke Europe din ţara noastră a avut loc joi, în Constanţa. Iar evenimentul a marcat extinderea oficială a unuia dintre cei mai importanţi producători americani de sisteme de irigaţii prin pivotare.

"Noul hub de distribuţie, prezent în România, care va deservi piaţa din Europa şi cea din Asia Centrală. Anul acesta a ales să se dezvolte cu o nouă locaţie datorită necesităţilor de a veni în atenţia agricultorilor şi a pieţelor de care răspundem pentru o mai bună facilitate" a declarat George Botca, director general al companiei Reinke Europe.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "Dintotdeauna Portul Constanţa a fost un punct foarte important, a fost unul dintre repelele importante pentru care s-a ales România – pentru deschiderea la Marea Neagră.

Prin această extindere Reinke Europe consolidează rolul Dobrogei ca pol important al agriculturii europene şi deschide o perspectivă optimistă pentru viitorul agricultorilor români.

Fondată în 1954 în statul american Nebraska, Reinke Manufacturing Co., Inc. este recunoscută la nivel internaţional pentru inovaţiile sale în tehnologia de irigaţii şi pentru impactul semnificativ adus în dezvoltarea agriculturii moderne.