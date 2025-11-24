Sfaturi pentru întreținerea echipamentului de pescuit

2 minute de citit Publicat la 15:09 24 Noi 2025 Modificat la 15:09 24 Noi 2025

Echipament pescuit. foto: freepik.com

Atunci când știi că ai un echipament de pescuit bun, îți oferă o mai mare siguranță și încredere. Însă este foarte important și cum îl întreții. Mulți pescari au învățat pe propria piele că un mecanism necurățat sau un accesoriu cu noroi poate strica o partidă întreagă.

Întreținerea nu cere mult timp, dar influențează direct felul în care funcționează tot ansamblul. Află ce trebuie să faci pentru a te bucura de partide de pescuit fără probleme!

Întreținerea mulinetelor și lansetelor după fiecare ieșire

Cele mai multe probleme apar atunci când pescarii ignoră curățarea echipamentelor la finalul unei zile de pescuit. Mulinetele acumulează ca un „magnet” praf, nisip și umezeală. O ștergere completă cu o lavetă curată și o clătire ușoară cu apă rece, urmată de uscare, elimină mare parte din riscuri.

De exemplu, mulinetele Okuma , fie că sunt pentru pescuit staționar sau pentru crap, sunt construite să reziste la utilizare intensă, însă, chiar și așa, și mecanismele lor fine au nevoie de întreținere. Dacă rămâne nisip între galet și rolă, după câteva partide începe să apară un zgomot ușor, apoi fricțiune, iar asta poate duce la tocirea firului exact în momentele în care ai mai puțin chef de astfel de surprize.

După curățare, frâna trebuie lăsată complet deschisă. Garniturile rezistă mai bine în timp și nu se tasează. O picătură de ulei pe galet și pe articulațiile expuse este suficientă. Atenție! Nu trebuie înecate în lubrifiant.

În cazul lansetelor, atenția va fi îndreaptă spre inele. O crăpătură, oricât de mică, poate zgâria firul și duce la rupere. Șterge fiecare inel și verifică-l atent. Pentru depozitare și transport, husele căptușite elimină riscul loviturilor și al presiunii care poate strica mandrina sau poate forța mulineta lateral.

Cum se întrețin swingerele și restul accesoriilor

Swingerele și avertizoarele au rol important în pescuitul la crap, dar sunt adesea neglijate. Mizeria intră ușor în zonele în care brațul se mișcă și, în timp, reduce mobilitatea. O curățare cu o periuță moale și un spray degresant menține mecanismul liber.

Modelele luminoase au un detaliu în plus, și anume contactele electrice. Acestea trebuie șterse de umezeală după fiecare partidă, altfel pot oxida. De asemenea, conexiunea către avertizor va fi verificată periodic.

Greutățile culisante ale unor swingere pot deveni rigide după ploaie sau noroi. Un strop de ulei siliconic readuce mișcarea cursivă și păstrează sensibilitatea. Astfel semnalizarea rămâne corectă, iar trăsăturile fine nu se pierd.

Alte accesorii (suporturi, buzdugane, clopoței, avertizoare) pot fi șterse rapid și depozitate separat. Nisipul fin intră în orice îmbinare, iar dacă rămâne acolo prea mult timp poate bloca unele mecanisme.

Depozitare corectă între sezoane

În pauzele dintre sezoane, echipamentele de pescuit vor fi ținute într-un spațiu uscat, ferit de variații mari de temperatură. Cutia cu năluci se golește, se șterge și se lasă puțin deschisă pentru a se aerisi. Metalul ruginește repede atunci când stă închis cu umezeală.

Firele de pe tamburi se păstrează mai bine dacă sunt lăsate fără tensiune. Tamburii metalici ai mulinetelor rezistă bine, însă aspectul și protecția lor sunt menținute de o peliculă foarte subțire de spray anticoroziv aplicată înainte de depozitare.

Pentru swingere și accesorii luminoase, bateriile trebuie scoase. Chiar și o cantitate mică de umezeală poate provoca depuneri care afectează contactele. Brațele și cablurile se păstrează întinse și neforțate, în pungi sau cutii separate.

La început de sezon, o verificare completă are scopul de a pune totul în ordine. Se unge galetul, se verifică frâna, se inspectează inelele lansetei, se strâng șuruburile și se rearanjează accesoriile. Totul este mai simplu atunci când echipamentul este pregătit în mod corect, iar partida începe fără griji.