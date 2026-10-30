Sforăitul și epistaxisul: când simptomele ORL cer o evaluare atentă

Află care sunt cauzele sforăitului și ale sângerărilor nazale, cum poți opri corect epistaxisul și când este necesară evaluarea medicală. Sursa foto: cana

Sforăitul și sângerarea nazală sunt două simptome des întâlnite, dar nu au neapărat aceeași cauză și nu trebuie tratate ca un singur diagnostic. Sforăitul poate apărea când fluxul de aer trece prin căi respiratorii îngustate în timpul somnului. Epistaxisul poate apărea când vasele fragile din mucoasa nazală se rup. În ambele situații, frecvența, intensitatea și simptomele asociate fac diferența între o situație ocazională și una care merită evaluată.

Primul pas util este să observi contextul. Sforăitul apare doar după o răceală sau este prezent în majoritatea nopților? A observat cineva pauze de respirație, gâfâit sau treziri bruște? Sângerarea nazală apare după ce ai suflat nasul, într-un mediu uscat, după un traumatism sau fără un factor evident? Răspunsurile pot orienta consultația, dar nu pot stabili singure cauza.

Sforăitul este un simptom, nu un diagnostic

Sforăitul ocazional poate fi favorizat de congestia nazală, consumul de alcool, poziția de somn sau o infecție respiratorie. Când este frecvent și intens, poate fi asociat cu obstrucții la nivelul nasului, gâtului, palatului sau bazei limbii. De aceea, abordarea corectă nu începe cu alegerea unei proceduri, ci cu identificarea zonei și a mecanismului implicat.

Pentru informații despre tratament pentru sforait la adulti, pagina de destinație descrie un traseu care pornește de la istoric, examinare ORL și, când este indicat, investigații ale somnului. Opțiunile pot fi conservatoare, pot include dispozitive selectate sau proceduri orientate spre cauza identificată. Nu există o soluție unică potrivită pentru orice persoană care sforăie.

Câteva semne merită luate în serios: pauze observate de respirație, treziri cu senzație de sufocare, gâfâit, somn neodihnitor, somnolență accentuată în timpul zilei, dificultăți de concentrare sau cefalee la trezire. Acestea pot apărea în apneea obstructivă de somn, o afecțiune care trebuie confirmată prin evaluare și, la nevoie, prin teste de somn. Sforăitul singur nu înseamnă automat apnee, dar asocierea cu aceste semne justifică un consult.

Este util ca partenerul de somn să descrie ce observă: cât de des apare sforăitul, dacă sunt pauze respiratorii, poziția în care sunt mai evidente și ce se întâmplă după un episod. Aceste informații pot completa istoricul medical și ajută medicul să decidă dacă este necesară o explorare suplimentară.

Când o sângerare nazală apărută brusc are nevoie de atenție

Mucoasa din partea anterioară a nasului conține multe vase mici de sânge și se poate irita ușor. Aerul uscat, suflarea energică a nasului, mici traumatisme locale sau răcelile pot favoriza epistaxisul. Uneori, cauza nu este evidentă. Sângerările repetate pot necesita evaluare, mai ales dacă iei medicamente care influențează coagularea sau ai o boală care o afectează.

Întrebarea ce inseamna cand iti curge sange din nas din senin nu are un răspuns unic. Pagina de destinație tratează epistaxisul și cauzele posibile, însă interpretarea trebuie făcută în funcție de episodul concret, frecvență, cantitatea de sânge și istoricul persoanei. Nu presupune că este de la tensiune sau de la o altă cauză fără evaluare.

Pentru un episod obișnuit, recomandările NHS sunt să stai în șezut, cu capul ușor aplecat înainte, și să comprimi partea moale a nasului, chiar deasupra nărilor, timp de 10–15 minute, respirând pe gură. Nu te întinde pe spate și nu înclina capul pe spate, deoarece sângele poate ajunge în gât. După ce sângerarea s-a oprit, evită timp de 24 de ore suflarea nasului, efortul intens, băuturile fierbinți și alcoolul, pentru a reduce riscul unui nou episod.

Când trebuie cerut ajutor medical fără întârziere

Solicită ajutor medical de urgență dacă sângerarea durează mai mult de 10–15 minute, pare abundentă, a început după o lovitură la cap, înghiți mult sânge și ai vărsături, te simți foarte slăbit sau amețit ori ai dificultăți de respirație. Nu conduce singur către un serviciu de urgență în aceste condiții.

Programează o consultație dacă episoadele se repetă, dacă apar frecvent fără un factor evident sau dacă iei anticoagulante ori ai o afecțiune de coagulare. Medicul poate examina mucoasa, revizui medicația și decide dacă sunt necesare analize sau alte măsuri. Este important să nu întrerupi de unul singur un tratament prescris pentru coagulare.

În cazul sforăitului, cere evaluare dacă semnele de somn neodihnitor persistă sau dacă există suspiciunea de apnee. Somnolența accentuată poate crește riscul de accidente, inclusiv la volan, astfel că problema nu trebuie redusă doar la disconfortul partenerului.

Două simptome, două evaluări posibile

Obstrucția nazală poate contribui uneori la sforăit, iar uscăciunea mucoasei poate favoriza sângerările, însă nu este corect să presupui o relație directă între ele pentru fiecare persoană. Fiecare simptom are propriile cauze posibile și propriile semne de alarmă.

O discuție clară cu medicul începe cu informații simple: de când sforăi, ce se observă noaptea, cât de des apar episoadele de epistaxis, ce medicamente iei și dacă ai suferit recent un traumatism sau o infecție respiratorie. Cu aceste date, evaluarea poate separa ce necesită prim-ajutor imediat de ceea ce are nevoie de investigații planificate.

Informația corectă ajută la alegerea pasului următor

Sforăitul persistent și sângerarea nazală recurentă nu trebuie ignorate, dar nici nu justifică autodiagnosticul. Măsurile simple de prim-ajutor sunt utile pentru un episod de epistaxis, iar o evaluare orientată pe somn poate clarifica un sforăit care afectează odihna sau siguranța din timpul zilei.

Alegerea corectă nu este întotdeauna o intervenție sau un tratament rapid. Uneori este vorba despre monitorizare și prevenție; alteori, despre o evaluare ORL sau somnologică. Important este ca decizia să pornească de la cauza probabilă și de la semnele de alarmă, nu doar de la simptomul care se vede sau se aude.