Sinuzita maxilară cronică: cauze, simptome și legătura cu problemele dentare 

3 minute de citit Publicat la 13:36 19 Noi 2025 Modificat la 13:36 19 Noi 2025

Medic stomatolog în timpul unei consultaţii. foto: dentestet.ro

Sinuzita maxilară reprezintă inflamația cronică sau acută a sinusurilor maxilare, cavități situate în oasele de lângă nas și obraji. Deși poate fi cauzată de infecții respiratorii sau alergii, potrivit specialiștilor, 10% dintre sinuzite au drept cauză probleme dentare, fiind vorba despre sinuzita maxilară odontogenă. Înțelegerea relației dintre sinuzita maxilară cronică și tratamentele stomatologice moderne este esențială pentru pacienți și medici deopotrivă.

Sinuzita maxilară odontogenă poate fi prevenită printr-o abordare integrată a sănătății orale a pacienților, pentru a oferi soluții personalizate și sigure.

Ce este sinuzita maxilară și cum se manifestă?

Sinuzita maxilară apare atunci când mucoasa sinusurilor se inflamează, iar drenajul normal al secrețiilor este blocat. Această afecțiune poate fi temporară sau se poate transforma într-o formă cronică, care persistă luni sau chiar ani.

Principalele simptome în sinuzita maxilară :

· presiune sau durere la nivelul obrajilor și dinților superiori;

· senzație de nas înfundat și congestie nazală;

· secreții nazale persistente, adesea purulente;

· durere accentuată la aplecarea capului;

· scăderea mirosului sau gustului;

· oboseală generală și senzație de cap greu.

În cazurile cronice, inflamația nu dispare complet, iar pacienții ajung să trăiască luni întregi cu un disconfort constant. În astfel de situații, o radiografie pentru sinuzita maxilară sau o tomografie computerizată pot fi esențiale pentru stabilirea diagnosticului corect.

Sinuzita maxilară cronică și legătura cu problemele dentare

Deoarece sinusul maxilar se află în imediata apropiere a dinților posteriori maxilari, aproximativ 10% dintre cazurile de sinuzită maxilară pot avea o cauză dentară.

Este vorba despre infecții dentare netratate la timp, carii profunde sau boala parodontală. În același timp, există situații în care sinuzita maxilară odontogenă poate avea drept cauze diverse complicații apărute după intervenții stomatologice.

Printre aceste complicații se numără extracțiile traumatizante, inserarea incorectă a implanturilor sau tratamente endodontice defectuoase. În cazul intervențiilor cu implant dentar, dacă acesta este inserat prea aproape sau chiar pătrunde în sinusul maxilar, poate apărea o reacție inflamatorie persistentă, ceea ce duce în timp la sinuzită maxilară.

Ținând cont de toate aceste aspecte, planificarea atentă a fiecărei intervenții stomatologice este vitală. O evaluare imagistică detaliată și un plan digital de tratament pot preveni aceste probleme. În acest sens, un Masterplan de Implantologie Digitală reprezintă o soluție modernă și sigură, care permite medicului să analizeze structura osoasă, volumul sinusurilor și poziționarea optimă a implanturilor înainte de intervenție.

Când este nevoie de tratament cu antibiotic pentru sinuzita maxilară

În cazul unei infecții bacteriene, medicul poate recomanda un antibiotic pentru sinuzita maxilară. Totuși, alegerea tratamentului trebuie făcută exclusiv după un consult de specialitate. Administrarea incorectă a antibioticelor poate masca simptomele fără a rezolva cauza reală.

În formele cronice, tratamentul medicamentos include:

· antibiotice cu spectru adecvat, în funcție de agentul patogen identificat;

· antiinflamatoare pentru reducerea durerii;

· decongestionante și soluții saline pentru igiena nazală;

· tratamente adjuvante, cum ar fi fizioterapia sau drenajul endoscopic.

Totuși, atunci când cauza este de natură dentară, doar tratamentul medicamentos nu este suficient.

Tratarea sinuzitei maxilare de cauză dentară

Pentru a diferenția sinuzita maxilară de cauză respiratorie de cea odontogenă (de origine dentară), este necesar un diagnostic complex. În astfel de situații, o radiografie pentru sinuzita maxilară sau o tomografie computerizată poate evidenția clar cauza problemelor apărute.

Un alt semnal de alarmă este apariția simptomelor imediat după o intervenție stomatologică cum ar fi o extracție dificilă, un sinus lift sau un implant dentar. În lipsa unei abordări corecte, inflamația se poate croniciza, ducând la complicații severe.

Când este necesară operația pentru sinuzita maxilară

Operația sinuzitei maxilare are rolul de a restabili drenajul normal al sinusurilor și de a îndepărta țesuturile inflamate sau infectate.

O colaborare între medicul ORL-ist și specialistul în Chirurgie stomatologică și maxilo-facilă este esențială pentru un rezultat stabil și durabil. O intervenție realizată corect nu doar că elimină infecția, dar permite și refacerea ulterioară a zonei printr-un plan de tratament sigur.

Cum poate fi prevenită sinuzita maxilară

Prevenția rămâne cea mai sigură cale de a evita complicațiile. Pacienții ar trebui să se adreseze clinicilor care folosesc tehnologii moderne de diagnostic și planificare digitală, unde profesionalismul și experiența echipei fac diferența între un tratament reușit și unul eșuat.

Sinuzita maxilară cronică este o afecțiune serioasă, adesea subestimată, care poate fi întreținută sau chiar provocată de probleme dentare nerezolvate corespunzător. Relația strânsă dintre sinusurile maxilare și rădăcinile dinților superiori impune o abordare interdisciplinară între stomatologie și ORL.

Cu ajutorul tehnologiilor moderne și al unei echipe specializate, complicațiile pot fi prevenite, iar pacienții pot beneficia de tratamente sigure și personalizate. Un Masterplan de Implantologie Digitală nu este doar o etapă opțională, ci o garanție a succesului pe termen lung – pentru zâmbete sănătoase și fără dureri de sinusuri.