Surpriză pe piața media! Portalul De București, creștere spectaculoasă de trafic online!

<1 minut de citit Publicat la 10:25 19 Sep 2025 Modificat la 10:26 19 Sep 2025

O nouă publicație online începe să dea ora exactă în Capitală. Proaspăt lansatul portal de știri DeBucurești înregistrează, la doar trei luni de la lansare, cifre spectaculoase.

Potrivit datelor, peste 100.000 de oameni și-au luat informațiile de pe portalul De București în perioada 15 iulie – 15 septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 500% față de perioada precedentă.

Portalul prezintă zilnic cele mai noi știri din București, în mod obiectiv, fără interese politice și în timp real, 24/24, 7 zile din 7. Conținutul poate fi urmărit și pe principalele platforme social media din România – Facebook, Instagram și TikTok.

Pe lângă știrile la zi, portalul găzduiește analize despre problemele endemice ale Capitalei, dar și știri externe și recomandări despre cum poate fi petrecut timpul liber în București.

De București face parte dintr-un proiect multimedia lansat în vara acestui an, ce va cuprinde și emisiuni live, precum și interviuri în format podcast. Portalul își propune să devină principala sursă de informare corectă a bucureștenilor atunci când vine vorba despre cele mai recente știri din administrație, politică și viața de zi cu zi a orașului.





