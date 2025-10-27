Taste of Asia lansează noua platformă tasteofasia.ro – experiența asiatică autentică, acum mai aproape de tine

3 minute de citit Publicat la 11:24 27 Oct 2025 Modificat la 11:24 27 Oct 2025

Brandul Taste of Asia își continuă povestea printr-o nouă platformă digitală. foto: tasteofasia

De la gusturi tradiționale din Orient până la livrare rapidă și program de loialitate activ în toată țara – Taste of Asia este recunoscută ca unul dintre principalii distribuitori de produse asiatice din România, printr-un magazin online complet nou, modern și intuitiv.

Un pas mare pentru comunitatea pasionaților de bucătărie asiatică

După o perioadă de funcționare îndelungată sub domeniul asianfood.ro, brandul Taste of Asia își continuă povestea printr-o nouă platformă digitală – tasteofasia.ro – concepută special pentru a răspunde nevoilor clienților moderni. Noua versiune a magazinului online oferă o experiență de navigare fluidă, intuitivă și plăcută vizual, aducând peste 1.000 de produse asiatice autentice la doar un click distanță.

De la ingrediente de bază pentru gătitul japonez, chinezesc sau coreean, până la snack-uri, dulciuri, sosuri și băuturi exotice, Taste of Asia aduce în România cele mai populare branduri din Asia, cu garanția calității și a prospețimii.

„Am creat noul magazin online tasteofasia.ro pentru a le oferi clienților noștri o experiență completă – rapidă, sigură și plină de inspirație. Ne-am dorit un site care să combine pasiunea pentru gastronomia asiatică cu tehnologia modernă, astfel încât fiecare vizită să fie o călătorie culinară autentică.”

— declară Alin Varga, fondatorul Taste of Asia.

Modernizare completă: rapiditate, simplitate și transparență

Noul magazin online tasteofasia.ro aduce îmbunătățiri esențiale pentru experiența de cumpărare:

● Stocuri actualizate în timp real – fiecare produs afișează disponibilitatea exactă, oferind clienților încredere și transparență.



● Livrare rapidă, în 1–2 zile lucrătoare, prin curier sau în locker, pentru ca produsele preferate să ajungă în cel mai scurt timp la ușa clientului.



● Plată online sigură, prin BT sau procesatorul EuPlatesc, pentru o experiență simplă și rapidă.



● Design modern și prietenos, care pune accent pe imagini de calitate, culori vii și o navigare ușor de înțeles.



● Funcție de căutare și filtrare îmbunătățită, astfel încât utilizatorii să găsească produsele dorite în doar câteva secunde.



Toate aceste îmbunătățiri reflectă orientarea Taste of Asia către eficiență, încredere și satisfacția clientului – valori care definesc brandul încă din momentul fondării sale, în 2013.

Programul de loialitate – un singur cont, avantaje duble

O noutate importantă adusă de noua platformă este extinderea programului de loialitate Taste of Asia, care acum funcționează atât online, cât și în magazinele fizice din țară. Clienții acumulează puncte la fiecare achiziție, indiferent dacă fac cumpărături online sau în magazin, și pot transforma punctele în reduceri la comenzile viitoare.

Programul este conceput să recompenseze fidelitatea clienților prin beneficii exclusive, oferte personalizate și promoții dedicate membrilor.

Rețete asiatice – inspirație culinară pentru fiecare zi

Pentru a completa experiența gastronomică, Taste of Asia a lansat o nouă secțiune de conținut dedicată pasionaților de gătit: Rețete asiatice .

Aici, vizitatorii pot descoperi pași simpli pentru a pregăti preparate emblematice precum ramen, sushi, curry, stir-fry sau deserturi japoneze, folosind ingredientele disponibile în magazin.

Fiecare rețetă este însoțită de linkuri directe către produsele necesare, transformând gătitul într-o experiență interactivă și ușor de urmat chiar și pentru cei aflați la început de drum în bucătăria asiatică.

Această secțiune reflectă dorința brandului de a educa și inspira consumatorii, nu doar de a le vinde produse.

O rețea națională în continuă creștere

Pe lângă magazinul online, Taste of Asia continuă să își dezvolte rețeaua de magazine fizice din țară, oferind clienților posibilitatea de a vedea și a alege personal produsele asiatice preferate.

Acest model hibrid – online și offline – este gândit pentru a aduce beneficiile comerțului digital împreună cu avantajele interacțiunii directe.

Livrarea rapidă în toată România, posibilitatea de ridicare din locker, verificarea stocurilor în timp real și integrarea programului de loialitate creează un ecosistem complet, gândit pentru comoditate, transparență și satisfacția clientului.

Despre Taste of Asia

Fondat în 2013, Taste of Asia este un brand românesc dedicat aducerii produselor autentice asiatice mai aproape de consumatorii din România. Cu o experiență de peste un deceniu în import și distribuție, compania colaborează cu producători de renume din Japonia, China, Coreea, Thailanda și alte țări asiatice.

Prin noua platformă tasteofasia.ro, Taste of Asia își propune să devină punctul de referință pentru iubitorii bucătăriei asiatice, oferind o combinație perfectă între autenticitate, accesibilitate și tehnologie.