Telefon mobil smartphone. foto: cgtrader.com

Există câteva modele de telefoane Samsung cu cameră de top, la prețuri sub 2000 de lei. Însă trebuie să fii conștient de faptul că o cameră de top în acest caz nu înseamnă neapărat o cameră care oferă zoom optic 10x sau senzori foto pe care-i regăsești pe flagship-uri. Poți căuta, însă, stabilizarea optică (OIS), un senzor principal de calitate, un software foto bun. Ce telefon alegi? Vezi mai jos 5 dintre telefoanele Samsung care oferă performanțe bune în fotografie, chiar dacă sunt mai ieftine.

Telefon Samsung cu cameră de top sub 2000 lei

În căutarea unui telefon samsung cu cameră de top, dar preț sub 2000 de lei, oprește-te asupra Galaxy A56 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G sau asupra Galaxy A34 5G, respectiv Galaxy A26 5G. Acestea sunt câteva dintre telefoanele Samsung ieftine care pot oferi performanțe bune în fotografie și videografie, după cum se va vedea mai jos.

Telefonul Samsung A56 5G

Telefonul Samsung A56 5G este unul dintre cele mai bune telefoane pentru fotografie în această categorie de preț. Camera principală este o cameră principală de 50MP de bună calitate. Cu ajutorul acesteia, fotografiile nu lasă loc de reproș în lumină natural, dar nici în lumină slabă nu se descurcă rău.

Avantajul acestui telefon Samsung, pe lângă preț și cameră este că vine și cu un hardware modern și calitatea garantată de Samsung. Nu are el funcțiile de top ale flagship-urilor populare, dar se descurcă foarte bine inclusiv la fotografie, în ciuda prețului mic pe care-l are.

Pentru segmentul din care face parte, telefonul Samsung A56 5G este un telefon bun.

Telefonul Samsung A55

Samsung A55 5G este un telefon foarte interesant. În ceea ce privește sectorul foto, se poate mândri cu o camera principală de 50 MP, f/1.8, OIS, plus un obiectiv ultra‑wide de 12 MP și macro de 5 MP. Asta înseamnă că ți se pune la dispoziție un setup foarte versatil, care are la bază o cameră foto principală bună și un ultra‑wide util pentru peisaje sau grupuri.

Pentru categoria din care face parte, la prețul său, este un telefon cu cameră top. Nu prea ai ce să-i bagi de vină la prețul de sub 2000 de lei. Zoom-ul optic este mai modest, iar performanțele foto nu pot fi comparate cu cele oferite de un flagship, dar pentru fotografii de calitate bună, dacă vrei un telefon Samsung accesibil, este perfect.

Telefonul Samsung A35

O cameră bună, dar un telefon Samsung preț mic? Telefonul Samsung A35 s-ar putea să-ți placă. Are o cameră principală de calitate, 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF și OIS. În plus, o cameră ultra-wide 8 MP, f/2.2, 123˚ și un macro 5 MP, f/2.4.

Dacă fotografiezi sau înregistrezi video atunci când condițiile de iluminare sunt bune, calitatea imaginilor va fi mai mult decât mulțumitoare. În lumină slabă poate apărea mai mult zgomot de fundal, dar ținând cont de faptul că are un preț mic, aceste compromisuri trebuie făcute.

Camera selfie este o wide de 13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm. Înregistrarea video la 4K@30fps, 1080p@30fps este posibilă nu doar folosind camera principală, ci și camera selfie.

Dacă vrei să plătești puțin, dar să obții fotografii de-o calitate bună, Samsung A35 este un telefon Samsung care reușește să ofere performanțe bune inclusiv din acest punct de vedere.

Telefonul Samsung A34

Camera telefonului Samsung A34 este surprinzător de bună, mai ales dacă ne uităm la cât costă A34. Are un sector foto principal triplu, cu o cameră wide de 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF și stabilizare optică OIS. Acesteia i se alătură o cameră de 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm și un macro de 5 MP, f/2.4.

Da, camera principală nu are 50MP sau 64MP, dar stabilizarea optică OIS și funcții precum modul No Shake Nigh, permit camerei să livreze rezultate foarte bune. Chiar dacă senzorul este puțin mai mic decât în cazul celorlalte telefoane, performanțele foto sunt bune, iar prețul telefonului și mai avantajos.

Pentru cei interesați de camera foto selfie, Samsung A34 are o cameră selfie de 13 MP, f/2.2, iar înregistrarea 4K@30fps, 1080p@30fps este posibilă cu ambele camere. Cea principală mai permite și înregistrare 720p@480fps.

Telefonul Samsung A26

Samsung A26 poate fi găsit la un preț de sub 1000 de lei și este unul dintre cele mai accesibile telefoane Samsung cu cameră bună pe care le poți cumpăra. Acest model de telefon Samsung se poate mândri printr-o cameră wide de 50 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF și stabilizare optică OIS.

Ultra-wide-ul are 8 MP, f/2.2, 120˚ și macro-ul 2 MP, f/2.4, iar camera selfie 13MP. Deși ultra-wide-ul este mai slab decât în cazul altor telefoane Samsung, iar senzorii secundari mai de bază, performanța generală în materie de fotografie și video este bună pentru prețul atât de mic.

Ce telefon Samsung alegi?

Ce telefon Samsung alegi dintre telefoanele mai sus prezentate? Dacă îți dorești fotografii foarte bune, dar dorești un telefon de buget, preț sub 2000 de lei, cel mai bun telefon pe care-l poți cumpăra este Samsung A56 sau Samsung A55.

Dacă îți dorești un echilibru foarte bun între performanțele pe care le poate livra camera foto și preț, atunci îți recomandăm telefonul Samsung A35. Pentru bugete mult mai restrânse, dar unde se dorește un telefon cu cameră bună, care să nu lase prea mult de dorit, cel mai potrivit telefon Samsung ar fi Samsung A34.

Nu în ultimul rând, dacă dispui de maximum 1000 de lei, dar vrei ca fotografiile să nu fie șterse, ci cât de cât de-o calitate bună, poți considera pentru un preț modest Samsung A26. Acesta este cel mai ieftin telefon Samsung pe care-l poți cumpăra, dacă nu vrei să renunți la camera foto.

Pentru a te asigura că un telefon Samsung este bun în ceea ce privește fotografia, chiar dacă este ieftin, caută prezenta stabilizării optice. Pentru poze de grup, ultra-wide-ul trebuie să fie decent, dar asigură-te că ai condiții de iluminare bune, deoarece fotografiile ies mult mai bine în condiții de lumină bună.