Televizoarele nu trebuie să fie exagerat de scumpe pentru a-ți oferi o calitate a imaginii impresionantă. Poți găsi și televizoare bune la prețuri accesibile și mici, pentru că și televizoarele mai ieftine vin cu tehnologii de ultimă generație care îmbunătățesc calitatea imaginii și experiența generală de vizionare.

Top televizoare cu imagine wow și prețuri mici

Următoarele câteva recomandări de televizoare sunt capabile să ofere imagini wow pentru că unele dintre ele au tehnologii de ultimă generație care le permit să redea imagini de-o asemenea calitate. Și, în plus, nu sunt nici foarte scumpe. Dacă ai un buget mai redus, dar îți dorești un televizor care să nu te dezamăgească din punct de vedere vizual și să fie și smart, ia în calcul aceste câteva modele de televizoare ieftine și bune:

Televizorul LED Hisense 32A4N cu diagonala de 80 cm (32")

Cu un ecran de 3", acest televizorul LED Hisense 32A4N este perfect pentru camerele de dimensiuni medii, iar calitatea imaginilor sale și detaliile vizuale sunt asigurate de rezoluția de 1080p. Tehnologia ecranului este o tehnologie LCD, ceea ce înseamnă că asigură culori vibrante și un contrast excelent, cu un raport de contrast de 4000:1 care îmbunătățește profunzimea imaginii.

Notabil la acest televizor este sistemul de operare VIDAA U7, care face ca interfața cu utilizatorul să fie intuitivă și ușor de navigat. Datorită suportului vocal multiplu, poți controla televizorul prin comenzi vocale, ceea ce face ca interacțiunea să fie și mai fluidă și modernă. În plus, compatibilitatea cu Alexa extinde posibilitățile de integrare cu alte dispozitive inteligente din casă.

Este printre modelele de televizoare pe care le recomandăm deoarece este un televizor smart, bun și ieftin. Vine cu Wi-Fi încorporat, două porturi HDMI și două porturi USB, care oferă numeroase opțiuni pentru conectarea diferitelor dispozitive, de la tablete la difuzoare.

Funcția de mirroring a ecranului, posibil suportată de Miracast, îți permite să partajezi conținut direct de pe smartphone pe televizor și facilitează vizualizarea fotografiilor, videoclipurilor și aplicațiilor pe un ecran mai mare.

Hisense 32A4N este potrivit și pentru pasionații de jocuri. Modul Joc optimizează setările de afișare pentru a reduce timpul de răspuns la doar 5 milisecunde și îmbunătățește experiența de joc cu imagini fluide și receptive. Sistemul de transmisie DVB-T2/S2 asigură recepția optimă a semnalelor digitale terestre și de satelit și extinde gama de canale de care te poți bucura.

Televizorul QLED Hisense 43A7NQ cu diagonală de 109 cm (43")

Impresionează la televizorul QLED Hisense 43A7NQ, capacitatea sa de a oferi imagini extraordinar de clare datorită rezoluției 4K de 3840x2160 pixeli. Cât despre tehnologia QLED, aceasta asigură culori vii și un contrast profund și îmbunătățește semnificativ experiența de vizionare în comparație cu panourile LED tradiționale.

În ciuda prețului accesibil, poate fi considerat unul dintre cele mai bune televizoare și pentru suportul pentru tehnologiile Dolby Vision și HDR 10+. Acesta optimizează calitatea imaginii în timp real și asigură o gamă dinamică superioară și detalii incredibile atât în scenele întunecate, cât și în cele luminoase.

În plus, suportul HLG face ca acest televizor să fie perfect pentru cei cărora le place să se bucure de conținut HDR live. Datorită VIDAA U7, televizorul devine un centru multimedia versatil. Alexa face posibil controlul televizorului cu ajutorul comenzilor vocale, iar interacțiunea devine, astfel, și mai intuitivă.

Compatibilitatea cu AirPlay 2 și Android Screen Sharing face posibilă partajarea fără efort a conținutului dorit de pe dispozitivele mobile direct pe ecranul mare și extinde opțiunile de divertisment.

Iar ca bonus, pe lângă imaginile wow, care nu lasă loc de vreun reproș, QLED Hisense 43A7NQ este unul dintre acele televizoare smart care excelează și la sunet. Datorită prezenței sistemului Dolby Atmos, care oferă un sunet tridimensional captivant, atunci când asculți muzică pe TV, te joci sau vizionezi filme și seriale, te bucuri de cel mai bun sunet posibil.

Este potrivit chiar și pentru gameri. Dacă ești gamer, află că Game Mode Plus minimizează lag-ul de intrare și asigură o experiență de joc fluidă și receptivă. Și chiar dacă rata de reîmprospătare este de 60Hz, aceasta este suficientă pentru majoritatea conținutului.

Televizorul LED TCL 40S5400A cu diagonală de 100 cm (39.5")

LED TCL 40S5400A este un televizor TCL foarte bun, cu diagonală de aproximativ 40", însă ceea ce impresionează la el este capacitatea de a oferi o experiență de vizionare Full HD de înaltă calitate.

Datorită rezoluției de 1080p, imaginile sunt clare și detaliate și nici măcar nu merită să le comparăm cu cele oferite de tradiționalele televizoare HD. Tehnologia LED utilizată asigură o luminozitate optimă și culori vii, iar datorită acesteia fiecare scenă este mai realistă și mai captivantă.

Integrarea cu Fire TV oferă acces nelimitat la mii de aplicații și canale, inclusiv la Netflix, Prime Video și YouTube. În acest fel te poți bucura de un catalog vast de divertisment, fără a fi nevoie să apelezi la dispozitive externe.

În plus, controlul vocal prin intermediul Alexa face interacțiunea cu televizorul tău și mai ușoară, pentru că îți permite să schimbi canalele, să controlezi volumul sau să deschizi aplicații folosind pur și simplu vocea.

Pe lângă intuitivitate și imaginile de o calitate wow, televizorul LED TCL 40S5400A este unul dintre acele televizoare care reușesc să impresioneze și altfel. Conectivitatea este un alt punct forte al acestuia.

Cu opțiuni precum Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB, Ethernet și HDMI, poți conecta cu ușurință toate dispozitivele preferate la TV. Funcțiile MiraCast și AirPlay 2 extind și mai mult opțiunile de streaming și fac posibil transferul de conținut direct de pe dispozitivele Android, iOS sau Mac.

Cât despre sunet, acesta nu dezamăgește. Pentru că televizorul are suport pentru Dolby Audio și DTS Virtual:X, sunetul este profund și captivant, iar atmosfera creată una cinematografică, însă nu la cinema, ci acasă la tine. Această caracteristică este deosebit de apreciată atunci când vizionezi conținut cu impact puternic, unde fiecare detaliu acustic este reprodus cu precizie.

Nu în ultimul rând, la LED TCL 40S5400A s-ar putea să te impresioneze și faptul că are ramele deosebit de subțiri. Nu vezi asta foarte des la modelele de televizoare ieftine, dar contează pentru că maximizează zona de vizionare și se integrează perfect în orice mediu casnic.