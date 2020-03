Bebeluș român de doar două luni confirmat cu coronavirus, în Italia. Este internat cu mama sa minoră la o clinică din Napoli

Micuța s-a născut prematur și cântărește acum trei kilograme, scrie ilmattino.it.

„Fetița tușește și are unele dificultăți de respirație, dar, pentru moment, nu are nevoie de ventilație, are o saturație de oxigen suficientă”, a explicat medicul Alfredo Guarino, directorul de la departamentului de Boli Infecțioase al Secției Pediatrie din cadrul Policlinicii din Napoli.

Mama fetiței este minoră și a fost adusă împreună cu bebelușul la Policlinica din Napoli.

Și ea a fost testată pentru coronavirus, iar acum se așteaptă rezultatul.