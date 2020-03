Un român sosit din zona roşie a Italiei nu poate să îşi înmormânteze soţia. Este obligat să intre în carantină

Vineri dimineaţa, românul însoţit de o rudă a intrat în România pe la vama Cenad din Timiş. A fost preluat de echipaje de Poliţie în fiecare oraş prin care a trecut până la intrarea în Capitală.

În urmă cu patru zile, soţia lui a decedat de o boală incurabilă, iar autorităţile italiene i-au eliberat paşaportul mortuar şi i-au facilitat plecarea din Terni, regiunea Umbria, considerată zonă roşie

O dată ajuns în România, bărbatul acuză autorităţile că au refuzat să îi ofere orice fel de informaţii despre ce se va întâmpla cu corpul neînsufleţit al soţiei sale, sosit în România, tot vineri dimineaţă şi îl obligă să intre direct în carantină.

"Venim din Italia, din Terni, regiunea Umbria. Nu am avut probleme de carnatină. Am un deces, soţia mea a murit de un cancer după trei ani de luptă.

Am stat într-un centru de bolnavi terminali în care structura a fost închisă. În carantină.

Nu am avut probleme de coronavirus.

Eu am sesizat autoritatile. Am vb cu doamna care reprezenta consulul. Am cerut toate informatiile. Am trimis E-mail. Mi-au răspuns. Autorităţile italiene mi-au eliberat paşaportul mortual pentru soţie."



Bărbatul cere înţelegere de la autorităţile române



"Autorităţile române trebuie să ne asculte şi să ne dea o soluţie.Nu puteti să vă comportaţi cu noi ca şi cum am fi bolnavi de ciumă. Suntem cetăţeni ai României, vrem drepturile noastre.



Nu se poate ca o persoana care trimite toate informaţiile autorităţilor, cu un deces in familie (...) Corpul neînsufleţit trebuie să aibă o înmormântare creştinească, dar trebuie pus într-un frigider.

Niciunul nu a dat nicio explicaţie, nicio sticla de apă. Când am vrut sa mergem la toaletă, ne-au spus să mergem pe câmp.

Vrem carantină la domiciliu, dar vrem să ştim ce se întâmplă cu corpul soţiei mele.

Am dormit 4 ore în trei zile ca sa ajung cu soţia să fac şi eu o înormântare ca un crestin.", a povestit bărbatul.