A fost atins pragul de 200 de milioane de cazuri de coronavirus la nivel mondial. Varianta Delta se răspândește tot mai mult

Numărul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depăşit 200 de milioane miercuri, în condiţiile în care varianta Delta ameninţă zonele cu rate scăzute de vaccinare.

Numărul cazurilor creşte în cel puţin 83 din 240 de ţări.

"Ne dorim cu disperare să se termine cu această pandemie, dar COVID-19 în mod clar nu a terminat cu noi. Iar bătălia trebuie să dureze mai mult", a spus Dr. Rochelle Walensky, directorul U.S. Centers for Disease Control and Prevention, săptămâna aceasta.

Cel puțin 2,6% din populația lumii a fost infectată, procentul real fiind probabil mai mare din cauza numărului limitat de teste din multe locuri.

Dacă numărul persoanelor infectate ar fi un stat, ar fi al optulea cel mai populat din lume, după Nigeria, potrivit unei analize Reuters.

A fost nevoie de peste un an pentru ca numărul cazurilor de COVID-19 să ajungă la 100 de milioane, în timp ce următoarele 100 de milioane au fost raportate în puţin peste şase luni, potrivit analizei.

Pandemia a dus la decesul a 4,4 milioane de oameni.

Numărul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 creşte în cel puţin 83 din 240 de ţări.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal