Video viral. Medicii din China şi-au dat jos măştile. Au închis şi ultimul spital temporar

Pentru prima oară după luni de zile, medicii din Wuhan şi-au dat jos măştile şi zâmbesc liniştiţi.

Este mesajul către întreaga omenire că noul coronavirus poate fi învins.

Un filmuleţ cu mai multe femei medici în care îşi eliberează faţa de masca de protecţie şi zâmbesc a devenit viral.

Numărul de noi cazuri de coronavirus a scăzut în oraş.

În Wuhan au fost construite două spitale la începutul lunii februarie, ambele fiind gata în aproximativ două săptămâni pentru a oferi peste 2.000 de paturi suplimentare.

Chinese medical workers who have been fighting the #coronavirus day and night in Wuhan celebrated the closing of the last temporary hospital in Wuhan.



The reported #covid19 cases went from a surge in February of 15,000 in one day to only 15 this week. pic.twitter.com/xWuPd23EfY