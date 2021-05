Primul Bulibașă din România care s-a vaccinat anti-COVID: "Provine dintr-o familie foarte respectată. El ne-a învățat să fim muncitori"

Un voluntar SMURD a povestit despre Nea Tacu și soția sa, Margareta, cei doi fiind chiar bunicii săi.

“Vă fac cunoștință cu bunicii mei, Nea Tacu și Margareta. Astăzi au facut vaccinul cu Pfizer pentru sănătatea lor și pentru o Românie mai bună.

Stând la masă l-am întrebat:

-Bunicule, de ce vrei sa faci vaccinul?

Bunicul mi-a răspuns cu un ton fericit:

-Vezi, tu, eu am încredere în cei de la conducere și în acest vaccin. Sunt sigur că nu ne vor răul.

Singurii țigani din România care s-au vaccinat la un Drive-Thru.

Când erau tineri, bunicul meu a prins comunismul și a făcut armata pe timpul lui Ceausescu.

Haideți să vă povestesc puțin despre ei...

Bunicul meu, Nea Tacu, este Bulibașă în Râmnicu Vâlcea (un fel de președinte al rromilor, el face judecățile țigănești). Provine dintr-o familie foarte respectată și datorită lui am ajuns să fim respectați de lume. El ne-a învățat să fim muncitori.

Nu e nepot fără să-l învețe meseria de cazangiu. Ne punea de mici să facem ibrice și cazane.

Și are o vorbă: "Meseria se fură, nu se învață!"

Bunica mea, Margareta, și ea a prins comunismul. A trăit în corturi făcând cazane de țuică cu bunicul meu pe timpul lui Ceaușescu. Are 3 copii și 9 nepoți!

Eu, ca voluntar la SMURD, le doresc ca Dumnezeu să le dea sănătate și să fie fericiți împreună!

Bunicul meu speră să facă vaccinul și alți rromi.”, a povestit Mihai Eduard Alin

