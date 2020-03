”Sunt acasă, am primit rezultatul testului, iar acum aștept să vină DSP cu izoleta. Mă simt foarte bine, nu am niciun simptom. Nu am fost foarte aproape de Vergil Chițac, nici nu a dat mâna cu el”, a spus Heiuș.

”Luni și marți am stat ceva timp împreună, dar n-am venit cu aceeași mașină, eu cu mașina personală. Acum aștept izoleta să mă ducă la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, așa am fost informat”, a mai spus deputatul.