Fiica unei femei internate pentru dializă, dezvăluiri revoltătoare despre nereguli la Spitalul din Neamț: „Îmi vine să urlu”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Elena Nicula susține că în salon cu mama sa a fost adusă o femeie, care între timp a murit de coronavirus.

„Mama, pacient dializat, internata la Spitalul Targu Neamt pentru transfuzie de singe, joi 9 aprilie, in sectia medicala. In prima faza singura in salon. Mai apoi cu o pacienta cu neoplasm.

In noaptea de vineri spre simbata, in garda dr Florin Apostoae, proaspat demis de catre ministrul Tataru din functia de manager al Spitalului Piatra Neamt si a dr Ioana Petrariu pe sectia medicala, se face internare pentru o pacienta ce prezinta tuse, febra si insuficienta respiratorie. Pacienta este adusa in salon cu mama, linga patul ei.

Vorbesc cu mama simbata si o intreb in treacat ce simptome are pacienta de linga ea. Mi le spune. Amortesc! Sun medicul care o are in evidenta la dializa. Ramine fara cuvinte! In urma insistentelor noastre si ale medicului din dializa pacienta este transferata simbata seara la Piatra Neamt (spital Covid).

Astazi vine testul pacientei transferate la Piatra Neamt.Pozitiv! In aceasta seara si decesul...

Imi vine sa urlu...

Mama este ingrijita de tatal meu, de cumnata si fratele meu!”, a scris femeia pe pagina de Facebook.