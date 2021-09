Focar de COVID-19 la Opera din Craiova. Peste 20 de persoane testate pozitiv

”Din ordinul directorului Antonio Zamfir nu s-a ţinut cont de angajaţii bolnavi de COVID-19. În prezent, peste 20 dintre ei sunt confirmaţi pozitiv, dintre care unul, Leonte Stănescu, este de o săptămână internat la Terapie Intensivă, cu masca de oxigen pe faţă.

Oamenii sunt chemaţi la serviciu şi ameninţaţi cu destituirea dacă divulgă ceva sau dacă îşi bagă concediu medical. Situaţia este ieşită de sub control. Zamfir poate fi acuzat de zădărnicirea combaterii bolilor şi de abuz în serviciu.

Vineri, unii angajaţi şi-au făcut teste rapide şi au ieşit pozitive. Au anunţat conducerea, inclusiv prin medicul de familie, dar nu s-au luat măsuri. A doua zi, au fost chemaţi la repetiţii, în spaţiu închis, cor şi orchestră la un loc, iar duminică s-a ţinut concert la Filarmonică”, a declarat unul din angajații operei.

Cosmin Vasilescu, directorul artistic de la Operă, a fost și el depistat cu virusul COVID-19.

Antonio Zamfir a declarat că el nu are informații cum că ar fi 20 de cazuri de COVID-19.

”Dacă trei cazuri de COVID-19 înseamnă mult… Sunt peste 20? Nu am aceste cifre. Am închis luni activitatea, după ce au apărut primele patru cazuri. Nu am avut nicio informaţie prealabilă, deci nu poate fi vorba despre zădărnicirea combaterii bolilor.

Luni am avut primul caz, tot atunci am suspendat activitatea în mod organizat, în spaţii închise. Rezultatele testului de vineri au venit luni”, a declarat Antonio Zamfir când a fost contactat telefonic.

Pe datele de 18 și 19 septembrie, la Opera din Craiova era programat evenimentul ”The Artist Awards”, cel mai mare show dedicat industriei muzicale din România.

Pe scena evenimentului urmau să urce artiști precum INNA, Carla's Dreams, Irina Rimes sau The Motans.

