Gest impresionant făcut de un medic pentru un pacient suspect de coronavirus

Doctorul s-a gândit să-i facă ziua mai frumoasă și l-a dus afară ca să privească împreună răsăritul.

„Am crezut că razele soarelui îl vor înveseli”, a declarat medicul Liu Kai.

Postarea a ajuns pe rețelele sociale și a strâns zeci de mii de aprecieri.

Într-o postare ulterioară s-a precizat că pacientul de 87 de ani a fost testat, iar rezultatul a ieșit negativ, nefiind diagnosticat cu coronavirus.

Bilanțul infecțiilor cu coronavirus, la nivel mondial, este de 145,698, iar al deceselor urcă la 5,436. China rămâne în continuare cea mai afectată țară, cu 3,189 de decese și 80,824 de cazuri confirmate.

Wuhan Uni hospital. A twenty-something doctor from Shanghai was taking a 87yo patient who'd been hospitalised for a month to take a CT scan.

He asked if he wanted to stop to watch the sunset.

He said yes. They enjoyed the moment together. pic.twitter.com/4nzqLZLLGE