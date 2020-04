Gimnasta Larisa Iordache, angajată a Poliției Române: 'Pentru a opri acest virus trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru'

Larisa Iordache este legitimată la CS Dinamo, club aflat în subordinea MAI, iar printr-o decizie a ministerului, toți angajații, inclusiv sportivii, au fost trimiși în stradă în contextul stării de urgență provocate de pandemia de coronavirus.

"Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal. Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii care in perioada aceasta dificila sunt la munca, sunt pusi in pericol.

Pentru a opri acest virus trebuie sa ne gandim si la cei din jurul nostru. Asa ca eu va rog sa stati in casa si sa aveti grija de sanatatea voastra!", a scris Larisa Iordache într-o postare pe Facebook.

Ulterior, campioana a revenit cu o altă postare în care i-a rugat pe toți cei care îi jignesc pe polițiști să înțeleagă momentele grele prin care trecem.

"Este urat sa jigniti si sa faceti un om in toate felurile si voi sa stati in casa sau sa va plimbati pe strada fara sa va pese de cei din jurul vostru! Este usor sa criticati o persona, dar sa spui o vorba buna mai greu.

Comentariile nu sunt obligatorii daca sunt intr-un mod negativ . Nu trebuie sa facem un numar de comentarii si sa va varsati supararea pe pagina mea sau la pozele pe care le postez", a explicat campioana.