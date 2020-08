Irina Loghin, mărturisiri în direct, la Antena 3, de pe patul de spital, după ce s-a infectat cu COVID-19

"Am mers și mi-am făcut testul fără să am niciun simptom, mi-a ieșit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul "Matei Balș" și am repetat testul, neavând încredere în primul. Mi-a ieșit și al doilea la fel și m-am internt. Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte bine.

Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon. Am vrut să rămân în spital să mai fac încă un test mâine. Soțul și fiul sunt și ei în spital - sunt la fel de asimptomatici ca și mine. Cred că Ciprian a luat de la mare virusul. Ei nu am am ieșit deloc, am fost destul de atentă", a povestit Irina Loghin, în emisiunea News Magazine, moderată de Mihaela Bîrzilă.