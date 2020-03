Klaus Iohannis, mesaj către antreprenori: Veniți cu idei către guvernanți!

„Am avut o ședință cu premierul Orban, cu mai mulți miniștri și am discutat despre materialele de protecțioe, despre măști, halate și așa mai departe. În lume, se găsesc tot mai greu. Este o problemă reală. În acest fel, am început deja cu câteva sătpămâni în urmă să identificăm producători românești , producători români care vin și oferă astfel de materiale. primele rezultate nu au întâziat să apară. Am aflat astăzi (luni - n.red.) că deja există producători de ai noști care s-au reprofilat, care vor produce măști, alții vor produce halate de protecție pentru medici, alții deja încep să lucreze la materiale mai complicate, de exemplu la ventilatoare, care sunt absolut necesare pentru secțiile de urgenmță. În acest fel, ne ocupă și acest segment și cu această ocazie mă adresez antreprenorilor noștri: fiți proactivi, veniți cu idei către gurvenanți, fiindcă suntem interesați să promovăm produse românești în această perioadă cu precădere. Este o oportuniatte foarte bună pentru mediul românesc. Avem nevoie de aceste materiale, avem această oportunitate”, a spus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a avut, luni, la Palatul Cotroceni, o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu Prim-ministrul României, Ludovic Orban, Ministrul Finanțelor Publice, Vasile Cîțu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode.