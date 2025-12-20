Mesaj dur al Papei Leon despre inegalitatea economică și sărăcie: Dumnezeu a menit toate bunurile creaţiei pentru toţi

Nu este prima dată când Papa Leon critică modul în care sunt împărțite resursele lumii. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea continuă moștenirea lăsată de predecesorul său, Papa Francisc, și critică decalajul dintre bogaţi şi săraci din lume. Într-o Piață Sfântul Petru arhiplină, Suveranul Pontif a spus că bogăţia de pe Pământ se află în mâinile câtorva, foarte puţini, şi tinde să se concentreze pe nedrept în mâinile celor care adesea nu vor să asculte strigătele de durere ale Pământului şi ale săracilor, relatează Agerpres.

Dumnezeu a menit toate bunurile creaţiei pentru toţi, astfel ca toţi să poată avea parte de ele, a spus Papa în ultima audienţă generală din anul jubiliar, care are loc potrivit tradiţiei la fiecare 25 de ani.

În acelaşi timp, el i-a îndemnat pe oameni să-şi păstreze speranţa. „Jubileul se apropie de sfârşit”, a spus Papa, „dar speranţa pe care ne-a dat-o acest an nu se termină: vom rămâne pelerini ai speranţei”.

Nu este prima dată când Papa Leon critică modul în care sunt împărțite resursele lumii. În primul document major al pontificatului său, a denunțat dictatura” inegalității economice, denumită anterior de Papa Francisc „dictatura economiei care ucide”, și a reafirmat sprijinul Bisericii Catolice pentru ajutorarea migranților „respinși”.

Primul papă american i-a chemat pe catolici să depună eforturi pentru a eradica structurile economice „nedrepte”, insistând că grija pentru cei săraci este nenegociabilă. Leon îi critică, de asemenea, pe aceia din biserică care doresc doar să predea „doctrina sănătoasă” și chiar „ridiculizează” faptele de caritate.

De asemenea, în primul său interviu după ce a devenit capul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea a deplâns inegalitatea economică dintre muncitorii de rând și titanii corporațiilor și l-a criticat pe Elon Musk, care ar putea deveni primul trilionar al lumii.

Suveranul Pontif s-a referit la cei aproape 1.000 de miliarde de dolari în acțiuni pe care Elon Musk urmează să-i primească de la Tesla ca recompensă și motivație pentru a rămâne CEO al companiei. „Ce înseamnă asta? Dacă asta este singura valoare care mai contează, atunci suntem într-un mare impas”, a spus Papa Leon.