Imagini de arhivă din 20 decembrie 1989, când la Timișoara au sunat „Sirenele libertății”. Ceaușescu cerea URSS să-și retragă agenții

20 decembrie 1989 este o zi de referință în istoria României, comemorată anual. Foto: captură imagini de arhivă Antena 3 CNN

20 decembrie 1989. Este ziua în care Timișoara devine primul oraș liber din România. Atunci, muncitorii de pe toate platformele industriale au intrat în grevă generală și au ocupat Piața Operei, pe care nu au mai părăsit-o până la fuga lui Ceaușescu. Zeci de mii de oameni au sfidat armata, forțele de represiune și un dictator disperat. De la balconul Operei au sunat „sirenele libertății” și au fost citite primele revendicări din ceea ce urma să devină Proclamația de la Timișoara. Oamenii cereau libertăți fundamentale și căderea regimului. 36 de ani mai târziu, „sirenele libertății” au răsunat din nou la Timișoara, ca omagiu pentru cei care au pierit atunci. Antena 3 CNN vă prezintă imagini de arhivă din 20 decembrie 1989.

20 decembrie 1989 este o zi de referință în istoria României, comemorată anual. A fost ziua în care Timișoara a devenit primul oraș liber din țară.

Coloane cu zeci de mii de muncitori au părăsit atunci întreprinderile, au declarat grevă generală și au ocupat centrul Timișoarei. A fost un moment decisiv al Revoluției Române.

Manifestanții au înființat Frontul Democratic Român, sfidând regimul și forțele de represiune. Militarii s-au retras în cazărmi, Armata a refuzat să mai tragă în populație, a fraternizat cu protestatarii. Autoritățile centrale și locale nu-și mai exercită autoritatea asupra orașului.

În balconul Operei, manifestanții îi înmânează primarului Timișoarei revendicările, care vor deveni Proclamația de Timișoara. Oamenii vo eliberarea arestaților, predarea către familii a cadavrelor celor morți, demisia lui Nicolae Ceaușescu, circulația liberă a oamenilor și a ideilor.

În paralel, întors din Iran, disperat, Nicolae Ceaușescu îi convoacă pe reprezentanții ambasadei URSS la București, sub pretextul difuzării de către TASS a primelor știri despre Timișoara. Într-o discuție, care a fost descrisă drept „tensionată” , cu însărcinatul de afaceri al URSS, dictatorul a cerut imperativ retragerea „agenților sovietici” despre care susținea că orchestrează evenimentele din Timișoara. A fost considerat un gest de sfidare la adresa lui Mihail Gorbaciov.

Ulterior, a rostit ultimul său discurs în fața națiunii:

„Mă adresez tuturor cetățenilor patriei noastre cu chemarea de a dovadă de înalt spirit patriotic și revoluționar de a înțelege că cele întâmplat la Timișoara constituie acțiuni organizate din timp de cercuri reacționare, agenturile de spionaj străine care au organizat toate acestea împotriva patriei noastre. Să acționăm cu toată răspunderea în așa fel ca nicăieri în țara noastră să nu se mai poată organiza și să nu se mai producă asemenea situații”, spunea atunci Nicolae Ceaușescu.

Era prea târziu. Revolta s-a extins. În decembrie 1989, 1.104 persoane au murit, dintre care 160 înainte de 22 decembrie, iar 3.321 au fost rănite, potrivit „Istoria României în date”.



