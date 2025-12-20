Diana Șoșoacă a mers, din nou, la Ambasada Rusiei, la recepția de Crăciun

Șoșoacă a mai mers la Ambasada Rusiei și în iunie 2024, iunie 2023, dar și 2022. Foto: Ambasada Rusiei în România/Facebook

Diana Șoșoacă a mers, din nou, în vizită la Ambasada Rusiei, la recepția organizată acolo cu prilejul apropierii Crăciunului și Anului Nou. Îmbrăcată într-o rochie roșie, europarlamentara și președinta SOS România nu s-a ferit de fotografii. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Federației Ruse, la eveniment, ambasadorul Vladimir Lipaev a vorbit despre realizările Rusiei în domeniul științei și tehnologiei. Referitor la războiul din Ucraina, pe care Moscova îl numește o „operațiune militară specială”, diplomatul a evidențiat discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Șoșoacă a mai mers la Ambasada Rusiei și în iunie 2024, iunie 2023, dar și 2022, în ciuda faptului că România a condamnat oficial invazia ilegală a Rusiei în Ucraina și a redus la minimum dialogul cu reprezentanții Federației Ruse.

La evenimentul din 18 decembrie 2025, ea a fost printre invitați precum „activiști ai organizațiilor compatrioților ruși, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai Parlamentului European, ai mediilor de afaceri românești și ruse, ai organizațiilor neguvernamentale, ai mass-mediei, ai clerului, precum și personalități din domeniul științei și culturii”, potrivit Ambasadei Federației Ruse.

Foto: Facebook.com/Ambasada Rusiei în România

Diana Șoșoacă nu face un secret din faptul că este pro-rusă și întreține relații cu Ambasada Rusiei. De altfel, președinta SOS s-a plâns la postul Russia Today că este persecutată politic în România pentru simplul motiv că are relații „bune” cu Rusia, China și Palestina. Ea a susținut, la televiziunea puterii de la Moscova, că i s-a spus ca va fi „băgată” la închisoare și a acuzat Uniunea Europeană de dictatură și cenzură.

Președinta SOS România a făcut recent un apel la liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, pentru unificarea forțelor suveraniste într-un „pol politic comun”, „capabil să preia puterea, să destituie actualul Guvern și să declanșeze alegeri anticipate”

„George Simion, Anamaria Gavrilă, vă întind o mână, pentru a ne uni, lăsând în spate tot. Uit jigniri, uit insulte, uit încercări de a-mi lua partidul, uit încercări de a-mi dezbina parlamentarii și de a-i lua în partidul AUR și în POT și, de acum încolo, vă propun unitate totală și o strategie pentru a învinge acest monopol PSD-PNL-USR-UDMR”, a spus Șoșoacă într-un clip video.

Generalul în rezervă Marius Crăciun a comentat afirmațiile Dianei Șoșoacă, în platoul Antena 3 CNN.

„Probabil că este în plic mesajul pe care l-a primit în timpul vizitei de la ambasadă, a primit instrucțiuni ce are de făcut din punct de vedere politic dumneaei și partidul dumneai în perioada următoare. E singura mea concluzie”, a spus el.

Diana Șoșoacă a fost acuzată și de fostul președinte al Parlamentului European, Martin Schulz, că este finanțată de ruși.