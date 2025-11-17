Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea

2 minute de citit Publicat la 11:16 17 Noi 2025 Modificat la 11:49 17 Noi 2025

Autoritățile analizează dacă o vor amenda pe lidera SOS România pentru deranjarea ordinii publice. FOTO: Captură video/Facebook

Diana Șoșoacă, șefa SOS România, a transformat duminică noaptea sediul de partid din Aleea Modrogan într-un loc de petrecere, cu muzică dată la maximum, artificii și grătare. Eurodeputata și-a serbat împlinirea vârstei de 50 de ani, ignorând faptul că se află într-o zonă cu reguli stricte de securitate, din apropierea sediului MAE și al Ambasadei Ucrainei în România. În cele din urmă, petrecerea a fost spartă cu scandal de intervenția polițiștilor și a jandarmilor.

Cu o întârziere de câteva zile, din cauza unei deplasări în Rusia, la Soci, stațiunea preferată de dictatorul de la Kremlin, Diana Șoșoacă și-a serbat duminică seară ziua de naștere, organizând o petrecere de zile mari la sediul partidului SOS România.

În ciuda faptului că sediile partidelor politice sunt puse la dispoziție de stat pentru a fi destinate desfășurării unor activități administrative, asta nu a împiedicat-o pe șefa SOS România să invite o formație care să cânte live și să transforme spațiul într-un veritabil festival.

Nu au lipsit micii și fripturile preparate pe grătarele instalate în curtea sediului partidului, dar nici berea servită celor câteva zeci de susținători ai Dianei Șoșoacă. Petrecerea s-a lungit astfel până la două noaptea, în Aleea Modrogan, unde se află sediul SOS România, o zonă în care sunt multe restricții de securitate.

Cel mai controversat moment a fost folosirea artificiilor în curtea partidului, după ora 1:00 noaptea, în apropiere de sediul MAE și de Ambasada Ucrainei la București. Așadar, fără să se țină cont de faptul că utilizarea materialelor pirotehnice în acest perimetru este interzisă.

În jurul orei 2:00, au intervenit jandarmii și polițiștii, alertați de zgomotul produs de artificii și de muzică, într-un perimetru de maximă securitate diplomatică. Aceștia au solicitat aprobări pentru desfășurarea evenimentului, dar discuțiile tensionate au transformat atmosfera festivă într-un scandal în toată regula.

Scandal monstru făcut de Diana Șoșoacă în urma petrecerii de la sediul SOS România

Polițiștii au cerut invitaților Dianei Șoșoacă să plece acasă. Dar pentru că totul s-a desfășurat în toiul petrecerii, eurodeputata s-a opus, aruncând acuze și injurii la adresa forțelor de ordine:

“Nimeni să nu vorbească cu Poliția. Intrați înapoi!”, se aude urlând Diana Șoșoacă pe înregistrările video postate pe Facebook în timpul evenimentului controversat.

“Nu am de ce să mă liniștesc! E ziua mea! La revedere!”, a mai spus Diana Șoșoacă polițiștilor care au încercat să o calmeze.

Eurodeputata a continuat injuriile la adresa forțelor de ordine:

“Nu aveți ce discuta cu ăștia, trădătorii neamului românesc care vin să ne deranjeze pe noi când ne distrăm. Duceți-vă la PNL și arestații!”.

Nu a durat mult până când Diana Șoșoacă le-a închis ușa în nas polițiștilor. Pentru ca apoi să se ducă după ei și să continue scandalul:

“Nu ați primit nicio sesizare! Ați venit la ordine de la Guvern. Meseria e să te duci la ăia să îi arestezi pentru furt. E ziua mea, am 50 de ani! Am venit din Rusia! Pleacă de aici! Asta nu e meserie! Meserie e să te duci la Nicușor Dan! Fac ce vreau în proprietatea mea! ”

După ce i-a alungat pe polițiști, Diana Șoșoacă s-a întors în sediul partidului pentru a continua petrecerea.

În urma acestor incidente, autoritățile analizează dacă o vor amenda pe lidera SOS România pentru deranjarea ordinii publice.