Călin Georgescu a venit la Alba Iulia cu un traficant condamnat. Șoșoacă s-a îmbrăcat cu blana de oaie

Călin Georgescu a venit la manifestațiile de la Alba Iulia cu un traficant de droguri condamnat la închisoare. Foto: colaj Antena 3 CNN

Manifestațiile de la Alba Iulia, organizate cu ocazia Zilei Naționale, au fost deturnate de liderii mișcării așa-zis suveraniste pentru a-și transmite mesajele politice. George Simion și-ar fi folosit susținătorii pentru a-l huidui pe premierul Ilie Bolojan chiar și în timpul intonării imnului, în timp ce Călin Georgescu, însoțit de un traficant de droguri condamnat la închisoare, a vorbit despre „dușmani interiori” și și-a chemat susținătorii la „cea mai mare luptă de până acum”. La rândul ei, Diana Șoșoacă a ales să șocheze prin simpla apariție: a purtat o blană de oaie și a înaintat printre susținătorii ei ca într-un ring.

Călin Georgescu a venit la manifestațiile de la Alba Iulia cu un traficant de droguri condamnat la închisoare. Este vorba despre un TikToker care instigă la proteste și care s-a îmbrâncit cu jandarmii.

Fostul candidat la prezidențiale și-a chemat susținătorii „la cea mai mare luptă de până acum”.

„Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum. Lupta cu dușmanii interiori, cu amorțeala morală care este stingerea treptată a conștiinței, cu frica care este mai mare decât libertatea, cu așteptarea salvatorului extern, care este cea mai jalnică, cea mai perfidă formă de sclavie, cu pasivitatea colectivă care face din acest popor spectator și cea mai groaznică. cu iluzia binelui, zona confortabilă, mizerabilă în care ne aflăm astăzi, țineți minte, aceștia sunt adevărații dușmani ai României”. La venirea lui Călin Georgescu la manifestația de la Alba Iulia a avut loc și un incident violent . După ce un bărbat i-a strigat „Marș la Moscova, trădătorule” și i-a avertizat pe susținătorii lui că Georgescu îi „păcălește și manipulează”, acesta a fost luat la palme de alaiul fostului președinte. Adrian Bazavan a depus plângere la poliție. Diana Șoșoacă, apariție-șoc

La rândul ei, Diana Şoşoacă a avut o apariţie şocantă la Alba Iulia. Președinta SOS România a purtat o blană de oaie la manifestațiile de Ziua Națională și și-a pictat tricolorul pe unghii. Susținătorii ei i-au făcut loc, iar ea a înaintat în mijlocul lor ca într-un ring, pe o melodie în care era aclamat Avram Iancu.