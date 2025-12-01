Călin Georgescu a venit la Alba Iulia cu un traficant condamnat. Șoșoacă s-a îmbrăcat cu blana de oaie

Manifestațiile de la Alba Iulia, organizate cu ocazia Zilei Naționale, au fost deturnate de liderii mișcării așa-zis suveraniste pentru a-și transmite mesajele politice. George Simion și-ar fi folosit susținătorii pentru a-l huidui pe premierul Ilie Bolojan chiar și în timpul intonării imnului, în timp ce Călin Georgescu, însoțit de un traficant de droguri condamnat la închisoare, a vorbit despre „dușmani interiori” și și-a chemat susținătorii la „cea mai mare luptă de până acum”. La rândul ei, Diana Șoșoacă a ales să șocheze prin simpla apariție: a purtat o blană de oaie și a înaintat printre susținătorii ei ca într-un ring.
Călin Georgescu a venit la manifestațiile de la Alba Iulia cu un traficant de droguri condamnat la închisoare. Este vorba despre un TikToker care instigă la proteste și care s-a îmbrâncit cu jandarmii.
Fostul candidat la prezidențiale și-a chemat susținătorii „la cea mai mare luptă de până acum”.
La rândul ei, Diana Şoşoacă a avut o apariţie şocantă la Alba Iulia. Președinta SOS România a purtat o blană de oaie la manifestațiile de Ziua Națională și și-a pictat tricolorul pe unghii. Susținătorii ei i-au făcut loc, iar ea a înaintat în mijlocul lor ca într-un ring, pe o melodie în care era aclamat Avram Iancu.