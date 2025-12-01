Incident la mitingul lui Călin Georgescu, la Alba Iulia. Un cetățean i-a strigat "Marș la Moscova"

<1 minut de citit Publicat la 10:16 01 Dec 2025 Modificat la 10:20 01 Dec 2025

Un incident a avut loc la mitingul lui Călin Georgescu, luni, la Alba Iulia. Un bărbat i-a strigat: "Marș la Moscova".

Bărbatul l-a numit trădător de țară și l-a acuzat că manipulează oamenii.

"Vă păcălește și vă manipulează", le-a strigat el susținătorilor lui Georgescu.

Dacă nu e întâlnirea ta, pleaca de aici, i-au strigat aceștia, la rândul lor.

Ulterior, bărbatul i-a spus reporterului Antena 3 CNN că este din București și că face parte din din formațiunea "Lupii tricolori".

"Am venit să îmi exprim mesajul față de "președintele ales": nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate are venit la plic de la securiștii lui, români, ruși, ci ne l-a plătit. Spune numai minciuni", a declarat bărbatul.