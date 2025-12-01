Cine sunt Lupii Tricolori și de ce nu îl plac pe Georgescu. Incidentul de la Alba și profilul unui grup care „își ia tricolorul înapoi”

Adrian Băzăvan. sursa foto: Facebook

La mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia, de Ziua Națională, un bărbat s-a apropiat de mulțime și i-a strigat: „Marș la Moscova!”. Atmosfera s-a tensionat imediat. Protestatarul îl acuza pe Georgescu că este un „trădător de țară” și că „manipulează oamenii”, iar susținătorii acestuia au încercat să-l dea la o parte: „Dacă nu e întâlnirea ta, pleacă de aici”. Bărbatul se numește Adrian Băzăvan, este din București și prezentat în media drept economist și voce publică a grupului civic „Lupii Tricolori”.

„Am venit să îmi exprim mesajul față de `președintele ales`: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate are venit la plic de la securiștii lui, români, ruși, ci ne l-a plătit. Spune numai minciuni”, a declarat acesta, pentru Antena 3 CNN.

Pentru a înțelege de ce tocmai „Lupii Tricolori” au fost cei care l-au confruntat public pe Călin Georgescu, trebuie înțeles cine sunt, ce reprezintă și de ce acest grup spune că „vrea să ia tricolorul înapoi”.

„Lupii Tricolori” sunt un grup civic relativ nou, dar vizibil în online și în spațiul public, unde se prezintă drept o comunitate cu identitate patriotică puternică, construită pe simboluri naționale, cultul tricolorului, respect pentru armată și un discurs anti-rus.

Brandingul lor este construit în jurul ideii de haită, frăție, solidaritate românească și un soi de patriotism activ, nu festivist. Sunt prezenți în social media, la evenimente naționale, la acțiuni în poligon, la petreceri tematice cu specific românesc, dar și în momente tensionate, cum a fost cel de la Alba Iulia.

În interviuri și postări publice, Băzăvan promovează temele grupării: naționalism civic, nevoia ca România să nu se plece în fața niciunei puteri străine, critică față de politicienii considerați anti-naționali și preocuparea față de orice apropiere de Rusia sau de regimuri percepute ca inamice.

Grupul a avut și acțiuni civice cu miză politică, cum este solicitarea trimisă Procurorului General de a începe urmărirea penală a senatoarei Diana Șoșoacă, considerată de ei un actor care „lucrează împotriva intereselor României” în contextul vizitei acesteia la Moscova.

Tonul lor este militant: „prietenii rusiei sunt dușmanii României”, scriu ei, și acuză că vizita senatoarei în Rusia reprezintă un risc la adresa securității naționale.

Deși se prezintă ca un grup civic și nu ca o organizație politică, există cel puțin o rezervare oficială a denumirii „Asociația Lupii Tricolori” în registrele Ministerului Justiției, valabilă până în 2026, ceea ce sugerează o intenție de instituționalizare.

Pe alocuri, retorica lor seamănă cu cea a partidelor naționaliste din România, în special prin temele identitare și discursul anti-trădare de neam.

Deocamdată, „Lupii Tricolori” rămân o entitate civică autonomă, cu un discurs pro-occidental, anti-rus și orientat spre valorile militare și statale, deși critică adesea UE pentru că „România nu este suficient de asertivă” în spațiul european.

Ceea ce îi diferențiază de alte grupări suveraniste este tocmai această combinație: pe de o parte folosesc simboluri și estetici naționaliste, dar pe de altă parte se poziționează ferm anti-Kremlin și pro-apărarea Ucrainei, din rațiuni de securitate națională.

„Știm că Ucraina trebuie ajutată nu din generozitate, ci pentru că interesul național al României este să nu permitem, sub nicio formă, apropierea Rusiei de noi”, mai scriu ei pe pagina oficială de Facebook a grupului.