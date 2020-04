Premierul Orban respinge ideea că în România nu se testează suficient și anunță că numărul testărilor va ajunge la 6000 pe zi

România folosește în acest moment 10 centre de testare pentru coronavirus, 9 de stat și unul privat.

Metoda de testare (PCR) folosită de România durează câteva ore, iar medicii de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș dau asigurări că este cea mai sigură metodă, față de testele rapide care dau rezultatele în 5 minute însă precizia este foarte mică.

Cu toate acestea numărul testărilor în România este net mai mică față de alte țări europene afectate de coronavirus.

Într-un interviu recent, premierul Ludovic Orban respinge ideea că nu se testează suficient. În prezent, de la o medie de 900 de teste pe zi s-a ajuns la circa 2.500, iar premeirul anunță că numărul testelor pentru coronavirus va crește până la 6000 pe zi.

„Este o teorie falsă. România a crescut capacitatea de diagnosticare, sunt alți parametri, nu depindem numai de capacitatea de diagnosticare. Am plecat de la câteva sute de teste pe zi și am urcat la peste 2.500 de teste pe zi. Până la finalul săptămânii avem obiectivul să depășim 3.000 pe zi. Legat de numărul de centre de testare, noi a trebuit să achiziționăm PCR-uri. Noi, pentru a putea crește capacitatea de testare am mobilizat toate entitățile. E vorba și de câte persoane trebuie testate, am redus timpul între momentul recoltării și timpul de diagnosticare, creșterea capacității de testare nu se desfășoară peste noapte. Creștem capacacitatea de diagnosticare în fiecare zi și va crește până la necesar, fie 5.000 sau 6.000 de teste pe zi”, a declarat Ludovic Orban, la digi24.

Germania este țara care reușește cele mai multe testări pe zi. Aproximativ 50.000 teste pe zi și 500.000 pe săptămână, numărul total depășind 918.000 de teste, potrivit Financiat Times.

Spania testează între 105.000 și 140.000 de persoane săptămânal.