Managerul Spitalului Târgovişte amendat, după ce a ieşit cu 30 de medici în stradă, să se închine la moaşte

Direcţia de Sănătate Publică l-a amendat pe medic cu 20.000 de lei, pentru că nu s-au aplicat "măsurile antiepidemice de prevenire şi răspândire a infecţiilor".

Managerul SJU Târgovişte, Claudiu Dumitrescu, a declarat că deocamdată nu a primit niciun proces-verbal, dar va contesta amenda pe care a primit-o pentru că a ieşit în faţa spitalului cu aceleaşi haine purtate în unitate.

"Nu am primit procesul-verbal. Am înţeles că amenda este data pentru o aşa-zisă, posibilă contaminare după întoarcerea mea în spital, după ce am fost la poartă. SJU Târgovişte funcţionează în sistem pavilionar. Avem în locaţia centrală şapte clădiri. Mergem prin curtea spitalului pentru un consult interdisciplinar, dar luăm măsurile de igienă care trebuie", a declarat Dumitrescu.

Vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviştei, preotul Ionuţ Ghibanu, a reacţionat pe Facebook şi a anunţat că a decis să-și doneze salariul pentru a plăti o parte din amenda de 20.000 lei pe care Claudiu Dumitrescu a primit-o pentru că a ieşit în întâmpinarea moaştelor Sfântului Ierarh Nifon.

"Da! Şi-au manifestat credinţa public şi au fost amendaţi! Au recunoscut că medicina are limitele ei şi că, orice ar face, la un moment dat, numai Dumnezeu ne mai poate salva, dar au fost amendaţi.

Alţi medici care au dansat o horă în curtea altui spital nu au mai fost amendaţi şi bine este că aşa s-a întâmplat! Se bucurau pentru salvarea unui pacient, pe când medicii noştri se rugau pentru a se opri pandemia! Cei care doriţi, puteţi dona o sumă cât de mică, făcând un gest creştinesc, în această săptămână a patimilor Mântuitorului Hristos şi astfel să strângem suma de 20.000 lei pentru a plăti amenda medicului Claudiu Dumitrescu", a transmis preotul Ionuţ Ghibanu.

Marţi, Arhiepiscopia Târgoviştei a organizat o procesiune cu moaştele Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti, desfăşurată ca semn de încurajare şi pentru încetarea pandemiei.