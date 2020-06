Mărturie din infernul Covid-19: „Am strigat după doctoră, murim aici. Nu vine nimeni. E sat fără câini”

O pacientă care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești descrie felul în care sunt tratați bolnavii de acolo. „Sunt în spital de la ora 2:30 azi-noapte și nu ne-a văzut decât doctorul de gardă. Ne-a văzut un pic, 10 minute de la distanță, și ne-a sunat la telefon să ne întrebe ce simptome avem. Ziceai că avem ciuma bubonică”, acuză femeia.

Situații dramatice în spitalele din România. Nesimțire și indiferență la Spitalul din Ploiești

„Și acum de câteva ore stăm degeaba, suntem bolnavi. Am temperatură, am ochii roșii. Nu vine nimeni. Aici, în patul ăsta, e o doamnă care e venită de trei-patru ore, n-a venit nimeni nici să o vadă. Stă aici, am strigat după doctoră, după asistentă să vină să o salveze că murim aici.

Suntem două persoane într-un pat, fără niciun tratament. Nu știm ce să facem, suntem într-o situație disperată. Îmi e un rău de nu mai pot și nu ne bagă nimeni în seamă. Zice să venim să declarăm că avem COVID, mai bine stăteam acasă și luăm ceva un algocalmin(...). Femeia aia strigă în pat că moare, am ieșit pe hol și am strigat după doctor.

Pacientă cu Covid-19: Nu e nimeni pe hol, nu vine nimeni. E sat fără câini

O lenjerie jerpelită pe care am primit-o după ce am sunat la DSP pe la 3:00 dimineața.(...) Nu ne-am cerut noi bolnavi, s-a întâmplat să ne îmbolnăvim și nu își dorește nimeni să se îmbolnăvească”, a mai spus femeia.

Pacientă cu COVID-19, apel disperat: „Am strigat după doctoră, murim aici”