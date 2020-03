Doi medici din Constanţa, testaţi POZITIV după ce au insistat să facă testul la întoarcerea din Viena. Nu aveau simptome

Medicul Marius Roşca a fost împreună cu soţia şie atot medic şi băiatul lor de 23 de ani într-o scurtă vacanţă în Austria.

Cu toate că nu aveau niciun simptom, au insistat să facă testul preventiv. Au avut parte de o surpriză neplăcută.

Cei doi soţi au fost testaţi pozitiv, iar testul pentru băiatul lor a ieşit negativ.

Iată ce a povestit medicul pentru Antena 3.

"Noi am fost in Austria si ne am întors pe data de 7 martie. Când ne-am întors, am vrut sa facem testul, dar se face numai dacă vii dintr-o zonă roşie. Austria nu este nici acum zona roşie".

"Am fost eu cu soţia şi cu băiatul, care are 23 de ani. Nu am avut niciun fel de simptome, dar soţia care este medic m-a bătut la cap să facem testul asta."

"Am găsit o modalitate să îl facem. Pentru mine şi soţie a ieşit pozitiv, pentru băiat a ieşit negativ."

Timp de o săptămână, până la rezultat, medicul s-a aflat în clinica medicală pentru consultaţii

"Săptămâna care a trecut nu am operat, nu am făcut gesturi medicale decât nişte consultaţii cu masca şi echipament de protecţie. Am fost preventiv cât am putut."

"Nu am avut nimic. Nu veneam din zona roşie. Ştiu eu de unde am luat? Nu stiu."

În acest acest moment cei doi medici sunt internaţi la Spitalul d eBoli Infecţioase.