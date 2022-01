Mugur Mihăescu: "Toată familia mea are Omicron"

"Eu m-am vaccinat, nevasta-mea s-a vaccinat... Nevastă-mea a făcut Omicron. Fratele meu tocmai a făcut Omicron, fie-mea a făcut Omicron, toată lumea, toţi vaccinaţi. Este un guturai, atât”, a spus Mugur Mihăescu la România TV.

Întrebat dacă şi el este infectat, Mugur Mihăescu a spus: "Eu da, am Omicron. Eu m-am testat, am făcut un test acasă cred că am şi eu Omicron".

Tratamentul în cazul pacienților infectați cu Omicron diferă în funcție de simptome. Medicii specialiști ne sfătuiesc să cerem ajutorul ca să primim medicamentele potrivite.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș, a precizat, la Antena 3, care este tratamentul corect.

”Dacă nu există factori de risc și am o formă ușoară, este suficient tratamentul simptomatic. Fac febră, iau antitermic.

Tratamentul trebuie început de la primele simptome

În situația în care vorbim de formele medii și cele severe, vorbim de tratamentul administrat în spital. Și aici sunt mai multe variante. Este Remdesivirul, sunt anticorpii monoclonali și discutăm aici de varianta anti-spike. Sunt și alte tipuri de anticorpi monoclonali care sunt pentru diverse forme.

Dar este important de discutat aici ce facem în varianta prespital. Administrarea tratamentului trebuie făcută cât mai repede în raport cu debutul bolii”, a povestit Adrian Marinescu la Antena 3.

Bilanț COVID-19 din 6 ianuarie 2022, în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 6.018 de cazuri.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.018 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.125 mai multe decât în ziua anterioară.

768 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

