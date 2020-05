Românii plecați la muncă în Germania cu avionul vor fi trimiși acasă cu autocarul

Potrivit unor surse, un avion în care se aflau circa 200 de români urma să aterizeze astăzi pe Aeroportul din Târgu Mureș. Zborul a fost anulat, însă, românii urmând să fie aduși în țară cu autocarul. Toți românii vor intra în carantină pe o perioadă de două săptămâni. Cei care au simptome de coronavirus vor fi duși direct la spital.

În perioada 9-30 aprilie, peste 9.700 de muncitori sezonieri au plecat de la Aeroportul din Cluj către alte țări. Într-un document trimis de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigării Aeriene se arăta la acea vreme că România e singura țară care a permis zboruri speciale cu muncitori sezonieri către alte state.

Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a spus că nu a primit informații cu privire la faptul că Germania trimite înapoi în țara noastră românii suspecți de COVID-19.

”Am mai avut niște situații în care înțeleg că se dorea repatrierea unui număr de cetățeni care plecaseră de pe Aeroportul din Cluj și erau nemulțumiți de condițiile de ședere sau condițiile contractuale din Germania și doreau să se întoarcă înapoi. Am solicitat Ministerului Transportului să ducă aeronava respectivă – care a fost și anulată între timp – pe Aeroportul din Iași, având în vedere că majoritatea cetățenilor erau din zona Moldovei. Deci, din Cluj, nu știu să fie nimic, iar din cei care au plecat spre Germania, din județul Cluj erau extrem de puțini, vorbim de sub zece din totalul celor care au plecat. Într-adevăr, din alte județe din Transilvania erau destul de mulți. Dar nu cunosc și nu am fost informat de așa ceva, deci probabil că nu se mai realizează”, a precizat prefectul Mircea Abrudean pentru Gazeta de Cluj.