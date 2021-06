Prima zi fără nicio infectare COVID în București

”Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple”, a transmis prim-ministrul Florin Cîțu, pe Facebook.

Florin Cîțu a subliniat faptul că premiera privitoare la persoanele infectate din capitală are legătură cu campania de vaccinare.

În București este cea mai mare rată de imunizare din țară, a precizat premierul.

„București are cea mai mare rată de vaccinare din țară. Tot în București, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple!”, scrie în mesajul postat de Cîțu pe rețeaua de socializare.

Conform statisticii prezentate duminică, în Bucureşti s-au înregistrat zero cazuri noi, în ultimele 24 de ore.

