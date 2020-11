Doar 5 piețe din 17 au rămas deschise în Municipiul Constanța. Producătorii sunt disperați

Odata cu Hotărârea de Guvern 935/2020, intrata in vigoare de luni, toate pietele, târgurile şi talciocurile organizate in spatii acoperite, au fost inchise pentru o luna. In Municipiul Constanta, Primaria a anuntat, printr-un comunicat de presa, inchiderea a 12 piete, dintr-un total de 17.

"Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța:

Primăria Municipiului Constanța va putea asigura spații de desfacere pentru producătorii locali în locuri cu un bun vad comercial. În acest sens, vom aplica una dintre următoarele două măsuri:

- vom constitui piețe în exteriorul acelora care se închid;

- acolo unde nu vom putea organiza piețele în exterior, vom direcționa producătorii către locurile rămase libere în piețele care nu se închid.

Precizez că sunt foarte interesat ca locuitorii Constanței să consume produse românești de calitate și la fel de interesat ca producătorii autohtoni să beneficieze de toate condițiile pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, chiar și în aceste vremuri mai degrabă tulburi decât prospere. Îi asigur de tot sprijinul meu și le doresc să treacă cu bine peste această perioadă.”, se arată în comunicatul Primăriei.

Într-o postare făcută pe o rețea de socializare, primarul Constanței, Vergil Chițac, promite că va găsi si alte soluții pentru a ajută micii producători:

Dragi constănțeni, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu producătorii care își desfac marfa în piețe, am reușit să... Posted by Vergil Chițac on Monday, 9 November 2020

Situația piețelor agroalimentare din Municipiul Constanța:

Piața agroalimentară Filipescu – deschisă

Piața agroalimentară Unirii – închisă, 2 producători au fost relocați în spațiul exterior

Piața agroalimentară Cireșica – închisă , 11 producători au fost relocați în spațiul exterior

Piața agroalimentară Tic Tac – închisă

Piața agroalimentară Brotăcei – deschisă (după efectuarea lucrărilor de reamenajare)

Piața agroalimentară Griviței – deschisă (după efectuarea lucrărilor de reamenajare)

Piața agroalimentară Brick – închisă

Piața agroalimentară Balada – închisă

Piața agroalimentară Tomis II – închisă, 1 producător relocat în spațiul exterior

Piața agroalimentară Tomis III – închisă, 25 de producători relocați în exteriorul pieței

Piața agroalimentară Autogară Sud – închisă, 1 producător relocat în exteriorul pieței

Piața agroalimentară Abator – închisă, 1 producător relocat în exteriorul pieței

Piața agroalimentară Km 4-5 – închisă, 3 producători relocați în exteriorul pieței

Piața agroalimentară CET – închisă

Piața agroalimentară Obor - închisă

Piața agroalimentară de pe varianta Constanța Ovidiu - deschisă

Piața agroalimentară I.L. Caragiale – deschisă

Magazinele care funcționau în incinta pieței din Tomis III vor rămâne deschise în actualele locații cu respectarea normelor de protecție sanitară.

"În continuare, autoritatea publică locală va căuta soluții pentru ca activitatea să continue în aceste noi spații și atunci când condițiile meteorologice se vor înrăutăți.", se mai arată în comunicatul publicat luni, pe site-ul Primariei.

Măsura închiderii piețelor, hotărâtă săptămâna trecută de Guvernul Orban, în ședința CNSSU, a fost aspru critacata de liderii din opoziție

Ciolacu: Piețele trebuie lăsate deschise! Este lipsit de orice logică ce face Guvernul Orban!

Marcel Ciolacu a lansat, vineri seară, un nou atac dur la adresa Guvernului PNL. Liderul PSD afirmă că decizia liberalilor este lipsită de orice logică întrucât, în lipsa piețelor, românii se vor înghesui în supermaketuri, adică în spații închise, unde posibilitatea infectării este mult mai mare.

"Piețele trebuie lăsate deschise! Este lipsită de orice logică obligarea românilor să se înghesuie în supermarket-uri, în spații închise, unde posibilitatea infectării este mult mai mare, pentru că tu, Guvernul Orban, închizi piețele și târgurile... care se află în aer liber!", a scris acesta.