Povestea Cristinei, o tânără infectată cu Covid, după 34 de zile în spital: 'Am îmbătrânit zece ani'

Coşmarul tinerei din Brașov a început în urmă cu o lună, atunci când a mers la o petrecere alături de prietenele ei, fără să știe că una dintre fete era deja infectată.

A fost anunţată după o săptămână că prietena ei are COVID 19. I-au făcut testul şi ei şi a ieșit pozitiv.

"Mie cu o săptămână în urmă, înainte să ştiu totul, am avut nişte simptome, un fel de rinită alergică, am zis eu, mi-a curs puţin nasul, am început să tuşesc, dar la fel, uşor. Ulterior mi-am pierdut şi gustul şi mirosul, dar am pus pe seama alergiei pentru că eu fac alergii primăvăra", a povestit Cristina pentru Mediafax.

După ce a fost confirmată, Cristina a fost luată cu izoleta și transportată la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, însă când a ajuns acolo toate simptomele dispăruseră, motiv pentru care a primit drept tratament doar vitamine.

"Sunt B-uri, practic sunt nişte vitamine. Pentru că se întâmplă ca la viroze să îţi pierzi gustul şi mirosul. Mi-au făcut în schimb analize, mi-au luat sânge, de două ori mi-au făcut radiografii", a precizat tânăra.

Ulterior, medicii au decis să o transfere la Spitalul de Pneumofiziologie de la Stejeriş.

"Aici a fost şocul meu, şocul vieţii mele. M-au mutat de la infecţioase aici la spitalul de pneumologie. Am intrebat foarte clar, voi nu mi-aţi făcut niciun tratament, n-aţi intervenit la mine cu nimic. Eu înţeleg, dacă mi-ar fi făcut tratament, dacă nu aş fi avut rezultat la acel tratament aş fi înţeles, ocup locul degeaba. Au spus că nu îi interesează, eşti asimptomatică nu se dă nimic la tine.

Teama mea cea mai mare asta era, că acest spital este de pneumofiziologie, bolnavii de aici au fost mutaţi în altă parte dar eu nu ştiu cât de curaţi sunt aceşti pereţi. Şocul a fost şi cu baia, că este o baie şi un duş la 7 saloane. Este pe hol. Şi este şi la bărbaţi şi la femei", a mai declarat tânăra din Brașov.

După 34 de zile petrecute în spital, Cristina a fost externată și a plecat acasă, însă va fi nevoită să rămână în continuare în izolare, după ce ultimele teste au ieșit neconcludente, notează bizbrasov.ro.

"La mine, de când am venit, au ieşit numai neconcludente. Mi-au ieşit peri albi, cred că am îmbatrânit 10 ani. Mi-au făcut o grămadă de teste şi toate

neconcludente, neconcludente. Înseamnă că sunt urme de ARN ale acestui virus care rămân în sistem şi nu se dizolvă. Asta am înţeles eu din ce mi s-a explicat.

O să stau în izolare încă 14 zile acasă. După 14 zile se repetă testul. Încă nu am scăpat dar măcar plec de aici. Frustrarea mea maximă asta a fost că nu am primit tratament dar aşa a fost să fie", a explicat Cristina.