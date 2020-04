Primul oraș din Statele Unite care va testa gratuit toți cetățenii pentru coronavirus

Locuitorii orașului american vor putea fi testați chiar dacă nu au niciun simptom sau nu au intrat în contact cu cineva depistat pozitiv. Anunțul a fost făcut de primarul Los Angelesului, Eric Garcetti.

Până acum, orașul din statul California testa doar rezidenții care prezentau simptome sau care au avut un contact direct cu o persoană infectată și cadrele medicale, informează BBC.

Free COVID-19 testing is available to any L.A. County resident. https://t.co/13jZaOOegy