Raed Arafat: ”Izoleta nu mai este obligatorie, pentru că nu avem”

26.446 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.870 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.1.182 de cazuri noi din 22.529 teste efectuate.

Izoleta nu mai este obligatorie în transportul bolnavilor de COVID-19

”La început era obligatorie transportarea cu izoleta la spital a pacienților cu COVID-19. Acum nu mai este, pentru că numărul pacienților este mare. La început era, da. Izoleta nu mai este obligatorie, pentru că nu avem. Ne-ar trebui sute de izolete sau zeci de izolete într-un oraș ca să putem transporta pe toți. Nu putem aștepta după izoletă. Nici în alte țări nu o folosesc, s-a folosit la început, când erau cazurile puține”, a declarat, pentru Europa Liberă, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Secretarul de stat a precizat că ambulanțele se nebulizează, se dezinfectează și li se șterg suprafețele.

Viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu, a anunțat, miercuri, că va fi introdusă obligativitatea purtării măștilor în zona pietonală din Centrul Vechi.

Centrul Vechi al Capitalei are un grad foarte mare de infectare, având în vedere numărul celor care o frecventează.

„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp, fiindcă în permanență noi am avut în vedere evaluarea riscurilor la nivelul municipiului București. Am indicat ca o zonă care are un grad de infecție foarte mare, având în vedere zona restrânsă și numărul celor care frecventează acea zonă, Centrul Vechi al municipiului București”, a declarat, la Digi24, viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Bădulescu.