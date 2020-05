Îngrijitoare româncă din Bergamo, cu ochii în lacrimi: Vreau să vin acasă. Sunt în izolare din februarie, poate ne aude Guvernul

”Vreau să vin acasă, eu la trei, cinci luni veneam acasă. Acum nu mai am nicio incertitudine că pot veni acasă, am părinți, copii acasă care mă așteaptă. Am vorbit cu Ambasada României, dar având în vedere că noi lucrăm în casă, noi nu putem pleca toate odată, să venim toate odată.

Ne trebuie și nouă un transport măcar odată pe săptămână, din Bergamo. Poate ne aude și pe noi Guvernul. Sunt în izolare de pe 28 februarie. Sunt cu o bătrânică de 94 de ani, suntem bine, nu am luat contact cu absolut nimeni, dar e timpul să venim și noi acasă.

Lucrez în Italia de cinci ani. Eu vreau să vin acasă. Am plecat pe cont propriu, aveam o problemă pe care nu o puteam rezolva în România și am venit aici. Am terminat, acum și vreau să mă reîntorc acasă.

Fata mea are 33 de ani și e însărcinată. Am și părinți acasă de 76, 79 de ani”, a spus Mirela Tudorache, îngrijitoare, pentru Antena 3.