Conform specialiștilor, acesta poate fi un răspuns al sistemului imunitar slăbit sau a tratamentului urmat. Din fericire, medicii sunt de părere că odată cu însănătoșirea, pielea va reveni la normal.

Dr. Yi Fan și Dr. Hu Weifeng au fost diagnosticați cu COVID-19 pe 18 ianuarie, în timp ce tratau pacienți ai spitalului din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus. Ambii au suferit de forme grave ale bolii, iar ficatul suprasolicitat ar fi putut cauza schimbarea de culoare.

