Traian Băsescu: România a pierdut bătălia cu epidemia de coronavirus

„Nu, nu retractez nimic! Noi am pierdut bătălia cu epidemia. Puteam să o avem mult mai bine controlată pentru că am avut șansa uriașă ca întâi să se întâmple în Italia și în Spania. La noi a venit importată epidemia și puteam să o controlăm, să îi dăm dimensiuni mici de genul celei din Coreea de Sud și nicidecum dimensiuni pe care eu estimez că vor fi peste două-trei săptămâni”, a spus Băsescu pentru Realitatea Plus.

Întrebat dacă nu cumva transmite un mesaj de panică, fostul președinte a transmis că preferă ca oamenii să fie mai panicați și să respecte izolarea impusă de autorități.