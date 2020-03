Un curier al companiei Amazon a fost filmat scuipând pe un pachet la livrare

Marcus Martinez a postat imaginile filmate de camera sa de supraveghere pe Twitter. În video se vede cum curierul lasă coletul în fața casei, scuipă pe el, întinde mai apoi saliva cu mâna iar în cele din urmă scanează codul coletului.

Bărbatul care își aștepta cu nerăbdare comanda de pe Amazon a decis să verifice camerele de supraveghere după ce a observat că pachetul este umed. Surprins și furios de cele văzute, clinetul a cerut explicații companiei Amazon pe Twitter.

WARNING - amazon delivery person spread spit willingly on our package today! Please share!!!!!! I am trying to contact amazon ASAP so please tag amazon if you share this!! I received the box and saw a big wet spot and then checked the camera! @amazon @latimes @KTLA @mayorofla pic.twitter.com/468U6UaZoa