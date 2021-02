Vaccinat cu ambele doze, dar fără anticorpi. Cum e posibil

”Am intrat şi eu pentru că făcusem testul la acelaşi laborator şi am văzut că-mi apăruse şi mie testul, l-am deschis cu entuziasm şi am văzut că mie îmi iesise valoare 0,4, care însemna că nu am anticorpi. Am fost foarte surprins de acest rezultat”, declară Marius Pahomi.

Vaccin coronavirus. Testul spune că nu a dezvoltat anticorpi, dar medicii l-au asigurat că este protejat împotriva virusului.

”Am fost contactat aseară de cineva de la Ministerul Sănătăţii, care mi-a explicat că nu este foarte concludent acest test, în opinia sa, şi că de aceea nu-l recomandă şi că îmi garantează că am aceeaşi imunitate ca şi o persoană care a primit un rezultat pozitiv, adică care are anticorpi”, a mai spus bărbatul.

Vaccin coronavirus. Fără anticorpi după vaccinul anti COVID-19

Infecţionistul Adrian Marinescu a transmis că indiferent de eficacitatea vaccinului, din 100 de oameni, 5% nu vor căpăta anticorpi. Medicul îl îndeamnă pe antreprenor să repete testul peste o lună.

Vaccin coronavirus. ”Vor fi persoane care nu obţin anticorpi în urma vaccinării. Anticorpii se obţin fie dacă trecem prin boală, fie dacă ne vaccinăm. În cazul de faţă, nu a trecut prin infecţie, iar, în urma vaccinării, nu a obţinut anticorpii protectori. După o lună, ar merita să îşi facă această testare, pentru a vedea dacă, într-adevăr nivelul este atât de scăzut”, a declarat medicul infecţionist, potrivit Mediafax.

Aproape 33.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore.

Peste 17.000 de români au primit prima doză de vaccin, iar peste 15.000 doza de rapel. Au fost înregistrate 240 de reacţii adverse, cele mai multe la vaccinul AstraZeneca. O reacție adversă severă este în investigare.

Coronavirus în România, 16 februarie 2021. Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimul bilanţ al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arată că au fost înregistrate 2.721 cazuri noi, 57 decese, 963 persoane internate la ATI, în România, în ultimele 24 de ore.

Citiți și: Medic vaccinat, mort din cauza COVID-19. Avea 36 de ani

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal