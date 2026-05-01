CM 2026: Houston Stadium, prima arenă din istoria NFL cu acoperiș retractabil. Portugalia lui Ronaldo va juca aici două meciuri

Houston Stadium, prima arenă din istoria NFL cu acoperiș retractabil. Sursa foto: Getty Images

Se anunţă o competiţie mai strânsă ca niciodată pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. 48 de ţări din întreaga lume se întrec pentru câştigarea Cupei Mondiale din acest an. Cel mai aşteptat turneu sportiv al lumii este organizat pe cele mai spectaculoase stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Prezentăm acum Houston Stadium, prima arenă din istoria NFL cu acoperiș retractabil. A fost inaugurat în 2002 si ridicarea lui a costat peste 350 de milioane de dolari. Stadionul are o capacitate imensa, de peste 72 de mii de locuri.

A găzduit doua ediții absolut memorabile ale SuperBowl. Este vorba despre victoriile celor de la New England Patriots din 2004 si din 2017. Meciul din 2017 este considerat cel mai tare din istorie, fiind singurul care a intrat vreodată in prelungiri. Stadionul nu este străin nici sportului rege. A găzduit semifinala istorică a Copa America Centenario în care Argentina lui Messi a învins SUA cu 4-0. Argentina a revenit aici in 2024, pentru o nouă ediție a Copa America, încheiată de data aceasta cu Victoria nationalei albiceleste.

Dacă Lionel Messi are deja o istorie cu acest stadion, a venit rândul lui Cristiano Ronaldo să-i încânte pe fanii din Texas. Portugalia va juca aici doua meciuri din faza grupelor. De altfel, echipele europene au abonament pe Houston Stadium în această vară. Țările de jos înfruntă aici Suedia, iar Germania va înfrunta debutanta Curaçao intr-o partidă ce se anunță cu multe reușite din partea formației lui Joshua Kimmich.

