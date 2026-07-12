Cupa Mondială s-ar putea extinde la 64 de echipe până în 2030. Infantino: Fiecare țară ar trebui să aibă voie să viseze la participare

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Gianni Infantino a declarat că FIFA va analiza extinderea Cupei Mondiale cu încă 16 națiuni, ajungând la un turneu cu 64 de echipe, înainte de următoarea ediție din 2030. Competiția a fost extinsă la un format cu 48 de echipe pentru finala din 2026, găzduită împreună de Statele Unite, Canada și Mexic, o creștere față de versiunea cu 32 de națiuni care s-a desfășurat din 1998 până în 2022, scrie The Athletic.

În septembrie 2025, FIFA a purtat discuții despre extinderea din nou a turneului pentru 2030, după ce a primit o propunere oficială din partea unei delegații de lideri sud-americani influenți. Infantino, președintele forului de conducere al fotbalului mondial, a confirmat că discuțiile privind formatul propus vor avea loc după turneul din această vară.

„Un turneu cu 64 de echipe este cu siguranță o problemă care va fi examinată și discutată în comisiile relevante după această Cupă Mondială”, a declarat Infantino într-un interviu acordat publicației media elvețiene Bluewin.

Președintele FIFA a reiterat că turneul este „pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa și America de Sud”.

„Fiecare națiune ar trebui să aibă voie să viseze la participarea la Cupa Mondială. Puteți vedea că nivelul echipelor este extrem de ridicat și este din ce în ce mai ridicat, peste tot în lume. Dacă nu le oferi țărilor mai mici șansa de a participa la Cupa Mondială, acestea nu vor mai avea stimulentul de a continua să se perfecționeze”, a mai spus Infantino.

El a afirmat că extinderea turneului la 48 de echipe pentru Cupa Mondială 2026 a fost „un succes de 100%”. Extinderea s-a confruntat cu critici din partea națiunilor participante, antrenorul principal al Ghanei, Carlos Queiroz, declarând după faza grupelor că a devalorizat procesul de calificare și a transformat turneul în ceva „vulgar și obișnuit”.

Infantino și FIFA comandaseră anterior un studiu de fezabilitate privind organizarea Cupei Mondiale o dată la doi ani, în loc de patru, înainte de a abandona ideea.

Infantino a adăugat că a fost în contact cu președintele american Donald Trump „aproape în fiecare zi”, susținând că este „foarte fericit și se bucură de turneu” și că urmărește aproape fiecare meci la televizor, deși nu a participat încă la niciun meci în persoană.

Președintele FIFA a confirmat în iunie că Trump va participa la finala Cupei Mondiale și va înmâna trofeul echipei câștigătoare și a reiterat acest plan.

Cine susține o Cupă Mondială cu 64 de echipe

Ideea a fost propusă pentru prima dată de oficialul uruguayan de fotbal, Ignacio Alonso, la o reuniune a Consiliului FIFA din martie 2025. FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, a declarat într-o declarație pentru The New York Times că propunerea lui Alonso a fost „ridicată spontan” în timpul secțiunii „alte chestiuni” spre sfârșitul reuniunii.

Apoi, în noiembrie 2025, Alejandro Dominguez, președintele CONMEBOL și vicepreședinte FIFA, a descris un turneu cu 64 de echipe în 2030 drept „visul” său . El a susținut că o astfel de extindere ar „uni lumea, măcar o dată”.

Prin găzduirea meciurilor de la turneul din 2030, America de Sud va fi exclusă de la sarcinile de găzduire până cel puțin în 2042, deoarece prevederile FIFA privind găzduirea spun că un continent poate organiza Cupa Mondială doar o dată la trei ediții.

Aceasta înseamnă că America de Sud ar fi gazda principală a unei singure Cupe Mondiale într-o perioadă de 64 de ani, turneul din 2014 din Brazilia.

Un turneu extins ar putea însemna că Uruguay, Argentina și Paraguay va putea găzduia fiecare câte o grupă completă, în loc de un singur meci.

Cine se opune

Un turneu cu 64 de echipe ar înregistra participarea a peste un sfert din cele 210 echipe internaționale masculine ale FIFA și ar risca să facă multe procese regionale de calificare lipsite de sens. Șase dintre cele 10 națiuni CONMEBOL s-au calificat deja automat pentru o finală cu 48 de echipe, cu un loc suplimentar de calificare în play-off.

În aprilie, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a respins propunerea drept o „idee proastă”, spunând că ar dăuna atât turneului în sine, cât și competiției de calificare din Europa. Omologul său nord-american, președintele CONCACAF, Victor Montagliani, are o opinie similară, spunând că „nu este o idee grozavă”.