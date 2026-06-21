Fotbaliștii iranieni au ajuns la capătul răbdării, după restricțiile impuse de autoritățile SUA la Cupa Mondială. „Ne afectează mental”

Administrația Trump le permite fotbaliștilor iranieni să intre în SUA cu doar o zi înaintea meciurilor pe care le dispută la Cupa Mondială. În imagine: lotul iranian la un antrenament pe stadionul din Los Angeles. Foto: Getty Images

SUA eșuează în privința responsabilităților pe care le au din postura de gază a Cupei Mondiale, au acuzat oficialii guvernamentali iranieni, în cadrul unei declarații făcute penru Politico. Selecţionerul echipei de fotbal a Iranului, Amir Ghalenoei, a criticat din nou modul în care administraţia americană a gestionat situaţia înaintea meciului de duminică împotriva Belgiei, a anunţat că echipa sa ar trebui să poată sosi mai devreme pentru al treilea meci de la Seattle, săptămâna viitoare, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Fotbaliștii iranieni au fost nevoiți să-și mute tabăra de antrenament din Tucson (Arizona, SUA) în Tijuana (Mexic), iar federația de fotbal de la Teheran a anunțat că va depune o plângere la FIFA, după ce autoritățile americane au interzis lotului iranian să sosească cu două zile mai devreme la Los Angeles, înaintea meciului cu Belgia.

În replică, reprezentantul Casei Albe responsabil de organizarea Cupei Mondiale, Andrew Giuliani, a precizat pentru Politico, că cei 31 de fotbaliști și antrenori din lotul de fotbal al Iranului au primit vize de intrare în SUA și că permisiunea acordată acestora de intra în SUA cu o zi înainte de meci reprezintă, de fapt, un „gest de bunăvoință”, din partea autorităților americane.

În același timp, mai mulți membri ai delegației iraniene li s-a interzis viza de intrare în SUA.

Oficialii de la Teheran au însă numai cuvinte de laudă la adresa mexicanilor, pentru modul în care i-au primit pe membrii lotului de fotbal, dar și pe fanii iranieni.

SUA și Iran se află într-o situație specială la Cupa Mondială: în urmă cu doar o săptămână, cele două țări erau singurele din competiție care erau angajat, concomitent, și într-un conflict militar. Între timp, liderii celor două state au semnat un memorandum de înțelegere, iar delegațiile SUA și Iran au început negocierile pentru încheierea unui acord de pace.

Antrenorul lotului iranian, Amir Ghalenoei, a explicat într-o conferinţă de presă la Los Angeles că Iranul ar trebui să poată sosi când îi convine înainte de ultimul meci împotriva Egiptului, la Seattle, pe 26 iunie, cu două zile mai devreme decât ziua în care au sosit pentru primele două meciuri.

„Ne afectează mental. Ştiu că FIFA face tot posibilul, dar asta nu înseamnă că reuşesc”, a deplâns el, adăugând că au fost nevoiţi să scurteze sesiunea de antrenament de sâmbătă.

După o remiză în meciul de deschidere împotriva Noii Zeelande (2-2), iranienii s-au întors la Los Angeles pentru a înfrunta Belgia, duminică pe Los Angeles Stadium, având încă speranţe la calificarea în şaisprezecimi. Los Angeles Stadium este cel mai scump stadion construit vreodată. Arena din Inglewood, California, a costat nu mai puţin de 5 miliarde şi jumătate de dolari.