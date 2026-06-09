„Îl vom învinge pe Messi”. Ibrahim Maza, vedeta Algeriei, speră la o victorie istorică împotriva Argentinei la Cupa Mondială 2026

Lionel Messi. Foto: Getty Images

Mijlocașul ofensiv al Algeriei, Ibrahim Maza, speră cu încredere la o victorie istorică împotriva Argentinei la Cupa Mondială 2026. Tânărul de 20 de ani, cu un talent promițător la Bayer Leverkusen, a sosit în Statele Unite înainte de turneu și și-a împărtășit imediat ambițiile neînfricate, arătându-se pregătit pentru tacticile psihologice ale campioanei mondiale en-titre, scrie publicația sportivă GOAL.

Echipa nord-africană a ajuns în tabăra de bază Lawrence din Kansas City, Missouri, înaintea participării la Cupa Mondială, la care nu a mai participat din 2014. Întâmpinată de zeci de fani pasionați ai echipei Fennecs sub o ploaie torențială, echipa se pregătește pentru o campanie dificilă din Grupa J. Vedeta în ascensiune a lui Bayer Leverkusen, Maza, a ieșit imediat în evidență, adresându-se presei pentru a sublinia ambițiile îndrăznețe ale țării sale înainte de a înfrunta favoritele turneului.

Mijlocașul născut la Berlin, care a reprezentat anterior Germania la nivel internațional de tineret înainte de a trece la Algeria, s-a impus rapid drept o componentă esențială a aranjamentului tactic al lui Vladimir Petkovic.

Tânărul de 20 de ani abordează meciul cu Argentina cu o adevărată plăcere, complet netulburat de profilul adversarului. „Trebuie să avem o Cupă Mondială bună, iar primul meci împotriva Argentinei va fi foarte important. Ei provoacă mult, dar trebuie să ne păstrăm calmul, să dăm totul, să jucăm inteligent și să vedem ce se întâmplă”, a spus Maza. Apoi a încheiat cu un zâmbet: „Îl vom învinge pe Messi”. După ce a debutat cu succes la echipa națională de seniori împotriva țării Togo, în octombrie 2024, tânărul a devenit indispensabil în timpul Cupei AFCA 2025 din Maroc, înainte ca Algeria să fie eliminată dificil în sferturile de finală de Nigeria. Comentariile sale îndrăznețe au atras rapid atenția pe scară largă, fiind preluate de importante publicații sportive, inclusiv TyC Sports, Ole și La Nacion. Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.