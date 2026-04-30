Kansas City Stadium este cea mai gălăgioasă arenă sportivă în aer liber din lume. Campioana mondială Argentina va juca aici la CM 2026

Kansas City Stadium este cea mai gălăgioasă arenă sportivă în aer liber din lume. Sursa foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 este aici. 48 de echipe naționale din 12 grupe se vor duela în 104 meciuri pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. Astăzi prezentăm cea mai gălăgioasă arenă sportivă în aer liber din lume, Kansas City Stadium din Missouri. A ajuns în Cartea Recordurilor în 2014, după un meci al echipei locale de fotbal american Kansas City Chiefs împotriva New England Patriots.

Este o arenă plină de istorie, fiind inaugurată în 1972, dar totuși una contemporană, trecând prin mai multe modernizări. În 2010, s-au investit 375 de milioane de dolari în astfel de lucrări. Deși este una dintre cele mai îndrăgite arene din NFL, nu a găzduit niciodată SuperBowl din cauza vremii reci din Missouri în luna februarie.

A fost aproape, în 2015, dar locuitorii orașului s-au opus condiției impuse de ligă de a construi un acoperiș retractabil. În 2024, când echipa lui Messi, Inter Miami, a venit să joace aici împotriva formației locale, peste 72 de mii de fani au umplut tribunele, devenind al treilea cel mai urmărit meci din istoria MLS.

Messi se va întoarce pe acest stadion, de această dată în tricoul Argentinei pentru a juca împotriva Algeriei. Alte meciuri cap de afiş ale grupelor care se vor juca in Kansas City sunt Țările de Jos-Tunisia și o partidă care se poate dovedit decisivă pentru calificarea in fazele superioare ale competiției, Austria-Algeria.

