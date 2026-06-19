Programul zilei a 9-a de la Cupa Mondială 2026. Cine transmite transmite meciul de vineri seară și ce partide se joacă în cursul nopții

Imagine de la meciul Portugalia - RD Congo (1-1) de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 a intrat în etapa a 2-a, unde echipele caută să-și mărească numărul de puncte sau să se revanșeze în fața fanilor după primul meci. Vineri seară se va juca SUA - Australia, în timp ce în noaptea de vineri spre sâmbătă vor mai fi încă trei partide.

SUA - Australia se joacă vineri seară de la ora 22:00 și se vede, în direct, pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Seattle Stadium.

Oraşul Seattle are un stadion construit special pentru ca tribunele sa răsune cât mai tare. Publicul este considerat aici al 12-lea jucător. Aici, publicul a împins echipa locală pana la câștigarea Cupei Campionilor din America de Nord şi Centrală din 2022. Mai mult, Seattle Sounders s-au impus aici la scor de neprezentare împotriva echipei lui Lionel Messi, Inter Miami, în finala Cupei Ligii din 2025.

Scoția - Maroc se joacă în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 1:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Boston Stadium.

Boston Stadium a găzduit unele dintre cele mai importante partide din fotbalul de peste ocean. Echipa locală, New England Revolution a pierdut aici finala MLS Cup în 2002. Aici s-au jucat și o serie de meciuri ale Copa America Centenario, printre care Brazilia-Peru sau Argentina-Venezuela. Mai mult, este arena pe care legendarul Diego Armando Maradona și-a jucat ultimul meci în tricoul Argentinei, împotriva Nigeriei. La finalul partidei, superstarul a „ieșit” pozitiv la testul pentru consumul de droguri, a fost suspendat și și-a anunțat retragerea.

Brazilia - Haiti se joacă în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 3:30, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Philadelphia Stadium.

Inaugurat în 2003, stadionul a reprezentat o investiție de peste 500 de milioane de dolari. Vorbim despre una dintre arenele cele mai prietenoase cu mediul din lume, fiind echipată cu peste 10 mii de panouri solare si 16 micro-turbine eoliene. Este gazda echipei din NFL, Philadelphia Eagles si are o capacitate de aproape 70 de mii de locuri.

Turcia - Paraguay se joacă sâmbătă dimineață de la ora 6:00 și se vede, în direct, pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe San Francisco Bay Area Stadium.

Deși găzduiește echipa „San Francisco 49ers”, de cinci ori câștigătoare a Super Bowl-ului, acest stadion se află la 56 de kilometri sud-est de San Francisco, în Santa Clara, în inima Silicon Valley și parte a Bay Area.

Construcția a costat 1,3 miliarde de dolari, dar stadionul este în mare parte descoperit. Deși sezoanele NFL încep abia în septembrie, riscul reprezentat de căldură va fi evident mai mare la Cupa Mondială, lumina puternică a soarelui afectând în special partea estică a stadionului.