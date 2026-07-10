Reuters: După eliminarea de la Cupa Mondială 2026, Marocul se pregătește pentru găzduirea turneului din 2030

Marocul nu a reușit să imite performanța eroică de la ultima Cupă Mondială, când a ajuns în semifinale, și a pierdut în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026, în fața Franței. Dar, acum, țara nord-africană se concentreză pe co-găzduriea ediției din 2030, alături de Portugalia și Spania, scrie Reuters.

În 2022, Marocul pierdea în semifinalele din Qatar în fața Franței. Anul acesta, tot Franța a eliminat echipa nord-africană din competiție, însă în optimile de finală.

Însă performanțele Marocului la prima ediție a turneului cu 48 de echipe pot fi considerate un succes, devenind prima națiune africană care ajunge în sferturile de finală consecutive, eliminând Olanda și oferind Braziliei o sperietură.

Au existat unele îndoieli cu privire la cum s-ar putea descurca, având în vedere o schimbare de antrenor cu doar trei luni înainte de finală, dar Mohamed Ouahbi a făcut o tranziție fără probleme la rolul de antrenor senior, după ce a condus Marocul către titlul Cupei Mondiale U20 anul trecut.

Marocul se va concetra acum pe următoarea Cupă Mondială, cea din 2030, găzduită de Portugalia, Spania și Maroc.

„Avem o echipă tânără care vrea să crească și va continua să o facă. Avem jucători talentați care ne vor permite să creștem”, a spus Ouahbi după meciul de joi.

Ouahbi va trebui să negocieze două finale ale Cupei Africii pe Națiuni, în 2027 și 2028, înainte de Cupa Mondială 2030 și va fi prea conștient de natura fragilă a antrenoratului în Africa, unde eșecul turneelor ​​duce inevitabil la schimbări.

Predecesorul său, Walid Regragui, a fost hărțuit de fanii marocani după ce nu a reușit să câștige finala Cupei Națiunilor împotriva Senegalului, desfășurată în capitala Marocului, Rabat, în ianuarie.

„Trebuie mai întâi să ne calificăm pentru Cupa Națiunilor și să o câștigăm. Trebuie să facem un pas înapoi și să ne asigurăm că avem o echipă care poate realiza și genera vise în viitor. Și să câștigăm titluri pentru a ne asigura că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat Ouahbi.

Marocul are un palmares slab în Cupa Națiunilor, în ciuda clasamentului său de top pe continent. Aceștia au câștigat un singur campionat african în 1976, înainte de a primi titlul din 2025, după ce Senegalul a fost deposedat de trofeu după un scandal. Această decizie este atacată cu apel și ar putea fi anulată.

Marocul va juca din nou în septembrie, când vor începe preliminariile Cupei Națiunilor. În grupă se vor întâlni Gabon, Lesotho și Niger. Dar dacă au vreo speranță de a câștiga Cupa Mondială din 2030, vor trebui să aibă o atitudine mai „dură”.

„Desigur, Cupa Națiunilor nu este Cupa Mondială. Aceasta este o competiție diferită, cu adversari care au stiluri de joc diferite. Așadar, când nu ești obișnuit să joci aceste tipuri de stiluri, când nu ești pregătit pentru o Cupă Mondială, poți fi eliminat foarte repede”, a afirmat Ouahbi.